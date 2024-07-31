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На Олімпіаду у Парижі насувається фіаско – Politico

Ірина Озтурк
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На Олімпіаду у Парижі насувається фіаско – Politico
Проблеми із забрудненням річки Сена впливають на репутацію Парижа, який приймає Олімпіаду
фото із відкритих джерел

Обіцянки влади Парижа про змагання з плавання у паризькій Сені виявились далекими від реальності через забруднення води

Впливове видання Politico пише, що Олімпіада в Парижі близька до фіаско, оскільки річка Сена все ще небезпечна для купання.

Politico зазначає, що через перенесення чоловічого тріатлону політична мрія про олімпійське плавання в Сені може з тріском провалитися.

У вівторок вранці спортсмени мали мчати Сеною, борючись за перемогу на першому етапі олімпійського тріатлону: заплив на відкритій воді на 1500 метрів. Натомість не було видно жодного плавця.

Причина? Знову ж таки, Сена була надто забруднена, щоб у ній купатися. У пресрелізі, опублікованому о п'ятій ранку всього за три години до гонки, World Triathlon оголосила, що чоловічий заплив перенесено на середу після того, як аналізи води «виявили рівень якості води, яка не дає достатніх гарантій для проведення заходу».

 Ця новина, що відбулася після скасування двох тренувань на річці з тієї ж причини, викликала запеклу реакцію тріатлоністів, які стали до світанку в надії взяти участь у змаганнях.

«Така зміна посеред ночі –  це неповага до років підготовки спортсменів і всіх ваших уболівальників, які збиралися дивитися змагання», –  написав в Instagram бельгієць Мартен Ван Рієль, який посів четверте місце в чоловічому тріатлоні на Олімпіаді в Токіо.

Відродження громадського плавання в Сені, яке було заборонено протягом 100 років через те, що води сповнені небезпечних бактерій, є багаторічною мрією французьких політиків. 

Щоб очистити річку, французька влада інвестувала 1,4 млрд євро у будівництво гігантського басейну, призначеного для зберігання стічних вод та запобігання потраплянню каналізаційних вод у річку, що може відбуватися під час сильних дощів.

Але французькі політики знали, що для того, щоб заспокоїти громадськість, потрібно більше. Ось чому мер Парижа Анн Ідальго, яка поставила свою політичну спадщину на те, щоб зробити французьку столицю зеленішим містом, нещодавно кинула виклик каламутним водам річки перед камерами всього світу, у ретельно спланованому медійному трюку. Тоді Анн Ідальго пірнула в річку Сена, щоб довести, що якість води придатна для купання. 

На Олімпіаду у Парижі насувається фіаско – Politico фото 1

Тим часом, деякі спортсмени почали пити пробіотики, тоді як інші перестали мити руки після відвідування туалету, щоб зміцнити свою імунну систему.

На Олімпіаду у Парижі насувається фіаско – Politico фото 2

Згідно з даними з Парижа, проаналізованими Politico, концентрація бактерій E.Coli перевищувала європейські стандарти безпеки більш ніж у половині днів з 3 червня по 23 липня, включаючи день, коли Ідальго плавала у річці.

Нагадаємо, збірна України здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Її володаркою стала шаблістка Ольга Харлан, яка здобула «бронзу» в особистій першості.

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Теги: Олімпіада плавання річка аналізи Париж спорт

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