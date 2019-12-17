У Азейбарджані викрили учасників договірних матчів у футболі



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Асоціація футбольних федерацій Азербайджану AFFA

Від будь-якої професійної діяльності відсторонено 25 футболістів

Асоціація футбольних федерацій Азербайджану повідомила про відсторонення від будь-якої футбольної діяльності 25 футболістів з шести місцевих клубів через причетність до участі в договірних матчах.

Дисциплінарний комітет асоціації затвердив відповідне рішення після розслідування кількох підозрілих епізодів у поєдинках першого дивізіону та регіональної ліги.

Одразу 17 футболістів з відсторонених виступали за одну команду першого дивізіону «Агсу». Також дискваліфікували виконавчого директора, тренера воротарів та співробітника «Агсу».

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У трьох команд обласних ліг покарано по одному футболісту.