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    У Азейбарджані викрили учасників договірних матчів у футболі

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    Асоціація футбольних федерацій Азербайджану&nbsp; - У Азейбарджані викрили учасників договірних матчів у футболі
    Асоціація футбольних федерацій Азербайджану 
    AFFA

    Від будь-якої професійної діяльності відсторонено 25 футболістів

    Асоціація футбольних федерацій Азербайджану повідомила про відсторонення від будь-якої футбольної діяльності 25 футболістів з шести місцевих клубів через причетність до участі в договірних матчах.

    Дисциплінарний комітет асоціації затвердив відповідне рішення після розслідування кількох підозрілих епізодів у поєдинках першого дивізіону та регіональної ліги.

    Одразу 17 футболістів з відсторонених виступали за одну команду першого дивізіону «Агсу». Також дискваліфікували виконавчого директора, тренера воротарів та співробітника «Агсу».

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    У трьох команд обласних ліг покарано по одному футболісту.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ договірні матчі
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