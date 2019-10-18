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    Капітан збірної України створює профспілку баскетболістів

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    В'ячеслав Кравцов - Капітан збірної України створює профспілку баскетболістів
    В'ячеслав Кравцов
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    В'ячеслав Кравцов бажає захищати інтереси гравців у протиріччях з клубами

    Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов взявся за створення профспілки гравців, який буде захищати їхні інтереси.

    «Зараз я буду створювати профспілку гравців України, де ми разом з провідними баскетболістами будемо захищати їхні інтереси. Також переговорив з Михайлом Бродським. Він дав добро, буде зі свого боку тиснути на клуби, а ми – зі свого. І потрібно щось робити з агентами. Потрібно залучати іноземних агентів, які не боятимуться йти на конфронтацію з клубами», - передає слова Кравцова ua.tribuna.com.

    Напередодні колишній форвард «Харківських Соколів» Дмитро Липовцев повідомив про дострокове розірвання угоди з клубом.

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    баскетбол В'ячеслав Кравцов Михайло Бродський Федерація баскетболу України
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