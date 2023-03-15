У боях за Бахмут загинув чемпіон України з регбі

Олександр Морєв був ексгравцем юніорської збірної України

У кровопролитних боях за Бахмут (Донецька область) загинув колишній регбіст одеського «Кредо-1963», чемпіон України 2007 року, ексгравець юніорської збірної України Олександр Морєв. Про смерть Героя повідомляє Федерація регбі Одеської області на своєму сайті.

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Зазначається, що колишній спортсмен, перебуваючи у лавах Збройних сил України, виконував завдання під Бахмутом. Якоїсь миті він перестав виходити на зв’язок, а 2 березня стало відомо, що Морєв загинув.

«Федерація регбі Одеської області, Одеська регбійна спілка та уся регбійна спільнота Одещини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава герою! Герої не вмирають!», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у бою загинув оператор «Суспільного» Олексій Ольховик.

Також на війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомий львівський журналіст Юрій Лелявський.