У бою загинув оператор «Суспільного» Олексій Ольховик

У журналіста лишилась донька Єва, якій ще немає року

У бою під Бахмутом Донецької області загинув оператор Суспільної студії та військовий Олексій Ольховик. Захисник не стало 13 березня. Інформацію про загибель воїна підтвердила його дружина, а також написала колега Олексія журналістка Анастасія Жук. У нього лишилась донька Єва, якій ще немає року.

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«Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б напевно і не пішов би на війну повномасштабну. І, знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді», – написала Жук.

Вона розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик долучився до 241-ї бригади тероборони міста Києва, але згодом його відправили на фронт на Донеччину. У вересні 2022 року Олексій Ольховик дістав мінно-вибухове поранення і близько місяця лікувався, а після одужання знову повернувся на фронт – до міста Бахмут.

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За даними ІМІ, Олексій Ольховик став 49-м медійником, що загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії. З них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 41 загинули як учасники бойових дій або стали жертвами російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомий львівський журналіст Юрій Лелявський.