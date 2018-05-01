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    У чемпіонаті Польщі відбулося дербі українських футболістів

    Перемогу святкували Дитятьєв і його «Краковія»
    Під час чергового ігрового вікенду у Польщі з українських легіонерів перемогу відсвяткував тільки Олексій Дитятьєв. 33-й тур польської Екстракласи почався для українських легіонерів ще у п'ятницю, коли «Арка» Андрія Боданова була несподівано крупно вдома розчавлена «П'ястом» - 1:5. Наш хавбек вийшов на поле на 72-й
    • Вчора, 21:20
    • Розсилка

    Перемогу святкували Дитятьєв і його «Краковія»

    Під час чергового ігрового вікенду у Польщі з українських легіонерів перемогу відсвяткував тільки Олексій Дитятьєв.

    33-й тур польської Екстракласи почався для українських легіонерів ще у п'ятницю, коли «Арка» Андрія Боданова була несподівано крупно вдома розчавлена «П'ястом» - 1:5.

    Наш хавбек вийшов на поле на 72-й хвилині, відразу ж після вилучення партнера по команді бразильського форварда Маркуса.

    Окрім червоної картки, «Арка» ще у першому таймі не реалізувала пенальті.

    Маючи за плечима 40 очок, команда займає друге місце у групі вильоту.

    У суботу «Сандецья», де виступає Павло Ксьонз, поступилася на виїзді «Погоні» (0:2).

    Українець відбігав до 81-ої хвилини, а його команда продовжує безпросвітно «тонути» – 28 пунктів та останнє місце у групі вильоту.

    А у неділю у Кракові гримнуло українське дербі. «Краковія» Олексія Дитятьєва приймала «Термаліку» Артема Путівцева.

    Перемогу з рахунком 4:2 відсвяткували господарі поля, а обидва наших захисника відзначилися жовтими картками.

    Джерело: zbirna.com

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