У чемпіонаті Польщі відбулося дербі українських футболістів
- Вчора, 21:20
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Розсилка
Перемогу святкували Дитятьєв і його «Краковія»
Під час чергового ігрового вікенду у Польщі з українських легіонерів перемогу відсвяткував тільки Олексій Дитятьєв.
33-й тур польської Екстракласи почався для українських легіонерів ще у п'ятницю, коли «Арка» Андрія Боданова була несподівано крупно вдома розчавлена «П'ястом» - 1:5.
Наш хавбек вийшов на поле на 72-й хвилині, відразу ж після вилучення партнера по команді бразильського форварда Маркуса.
Окрім червоної картки, «Арка» ще у першому таймі не реалізувала пенальті.
Маючи за плечима 40 очок, команда займає друге місце у групі вильоту.
У суботу «Сандецья», де виступає Павло Ксьонз, поступилася на виїзді «Погоні» (0:2).
Українець відбігав до 81-ої хвилини, а його команда продовжує безпросвітно «тонути» – 28 пунктів та останнє місце у групі вильоту.
А у неділю у Кракові гримнуло українське дербі. «Краковія» Олексія Дитятьєва приймала «Термаліку» Артема Путівцева.
Перемогу з рахунком 4:2 відсвяткували господарі поля, а обидва наших захисника відзначилися жовтими картками.
Джерело: zbirna.com