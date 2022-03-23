Російські окупанти вбили у Маріуполі маленьку українську гімнастку

Катерині Дяченко було всього 10 років

Катерина Дяченко загинула після прямого влучання снаряда ворожої артилерії в будинок

У Маріуполі загинула маленька Катерина Дяченко. Дівчинка займалася художньою гімнастикою, вона загинула в результаті обвалу будинку після прямого влучання ворожої артилерії, – повідомляє Sport24.ua.

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