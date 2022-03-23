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    Російські окупанти вбили у Маріуполі маленьку українську гімнастку

    Катерині Дяченко було всього 10 років - Російські окупанти вбили у Маріуполі маленьку українську гімнастку

    Катерині Дяченко було всього 10 років

    Фото: sport24.ua

    Катерина Дяченко загинула після прямого влучання снаряда ворожої артилерії в будинок

    У Маріуполі загинула маленька Катерина Дяченко. Дівчинка займалася художньою гімнастикою, вона загинула в результаті обвалу будинку після прямого влучання ворожої артилерії, – повідомляє Sport24.ua.

    Про смерть Катерини Дяченко повідомила її тренерка Анастасія Мещаненкова. Юна гімнастка народилася в 2011 році. За час кривавого вторгнення російські виродки вбили більше сотні українських дітей.

    Українська футбольна спільнота повідомила про зникнення 20-річного півзахисника молодіжного складу футбольного клубу «Маріуполь» Родіона Плакси. Він проживає у Приморському районі міста, востаннє виходив на зв'язок 5 березня.

    У Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика» Леонід Боярінцев, уродженець міста Іловайськ Донецької області. Він разом із дружиною Ганною не виходить на зв'язок ще з 2 березня.

    Юний футболіст київського «Атлета» Дмитро Євдоченко та його мати Марина Євдоченко загинули внаслідок обстрілу російськими окупантами. Це сталося під час евакуації із Броварського району Київської області. Дмитро грав у команді 2006 року народження.

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    Теги: Маріуполь окупанти спорт війна #stoprussia
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    Російські окупанти вбили у Маріуполі маленьку українську гімнастку