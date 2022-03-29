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    Події в Україні

    У Запорізькій області окупанти затримали журналістку і вивезли її у Донецьк

    Журналістку вивезли в Донецьк для проведення &laquo;слідчих дій&raquo; - У Запорізькій області окупанти затримали журналістку і вивезли її у Донецьк
    Журналістку вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій»
    фото з відкритих джерел

    Дубченко звинувачують у підтримці та приховуванні українських військових

    У селі Розівка Запорізької області російські окупанти затримали журналістку Ірину Дубченко, опісля її вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій». Про це повідомив журналіст Яків Носков в Facebook.

    «У Запоріжжі окупанти заарештували журналістку Ірину Дубченко. Окупанти взяли її в рідній Розівці. Дівчина залишилася там через необхідність доглядати за старою бабусею. Іри звинувачують у підтримці та приховуванні українських військових», – повідомив журналіст.

    За його інформацією, до цього загарбники розправилися з кількома бійцями Збройних сил України, які перебували на лікуванні в місцевому медзакладі.

    «Поки її вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій». Маленьку дочку за кілька днів до цього дівчина встигла відправити до батьків у Запоріжжі», – підкреслив Носков.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в результаті обстрілів загинуло вже 12 журналістів. Як повідомлялося, війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна.

    Журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві.

    Також увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область журналіст окупація #stoprussia
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    У Запорізькій області окупанти затримали журналістку і вивезли її у Донецьк