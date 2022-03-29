У Запорізькій області окупанти затримали журналістку і вивезли її у Донецьк

Дубченко звинувачують у підтримці та приховуванні українських військових

У селі Розівка Запорізької області російські окупанти затримали журналістку Ірину Дубченко, опісля її вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій». Про це повідомив журналіст Яків Носков в Facebook.

«У Запоріжжі окупанти заарештували журналістку Ірину Дубченко. Окупанти взяли її в рідній Розівці. Дівчина залишилася там через необхідність доглядати за старою бабусею. Іри звинувачують у підтримці та приховуванні українських військових», – повідомив журналіст.

За його інформацією, до цього загарбники розправилися з кількома бійцями Збройних сил України, які перебували на лікуванні в місцевому медзакладі.

«Поки її вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій». Маленьку дочку за кілька днів до цього дівчина встигла відправити до батьків у Запоріжжі», – підкреслив Носков.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в результаті обстрілів загинуло вже 12 журналістів. Як повідомлялося, війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна.

Журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві.

Також увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.