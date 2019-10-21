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    У «Динамо» ніхто не пам’ятає колишню легенду клубу

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    Лев Яшин - У «Динамо» ніхто не пам’ятає колишню легенду клубу
    Лев Яшин
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    Онук воротаря Льва Яшина поскаржився на коротку пам’ять вихованців московського «Динамо»

    Онук знаменитого російського футбольного воротаря Льва Яшина Васілій Фролов поскаржився на забуття діда серед вихованців клубної академії московського «Динамо». Про це він повідомив після прес-конференції з нагоди презентації нового фільму про Яшина «Лев Яшин. Воротар моєї мрії», інформує «Чемпионат».

    «Спілкуючись з вихованцями академії «Динамо», я зрозумів, що його вважають легендою. Але зовсім ніхто не може сказати, завдяки чому він знаменитий, окрім того, що це єдиний воротар з «Золотим м’ячем». Сподіваюся, після фільму вони дізнаються, чим ще був знаменитий мій дід», - зазначив Фролов.

    Лев Яшин зіграв 326 матчів за московське «Динамо» та 74 за радянську збірну. 1963 року Яшин отримав «Золотий мяч» найкращого футболіста Європи і донині є єдиним голкіпером, нагородженим цим трофеєм.  

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