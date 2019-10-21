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    Легендарному Зідану загрожує відставка в «Реалі»

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    Зінедін Зідан - Легендарному Зідану загрожує відставка в «Реалі»
    Зінедін Зідан
    Goal

    Французького тренера можуть звільнити в разі поразки в Лізі чемпіонів

    Легендарному французькому фахівцеві Зінедіну Зідану загрожує відставка з тренерської посади в «Реалі». Це може статися в випадку поразки мадридців на виїзді проти «Галатасарая» в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів, інформує El Mundo.

    У мадридському клубі занепокоєні якістю гри головної команди. Серед ймовірних наступників Зідана на тренерській посаді вже називають Жозе Моуріньо та Массиміліано Аллегрі.

    «Реал» наразі останній в групі в Лізі чемпіонів. У двох поєдинках мадридці здобули лише один бал. У чемпіонаті Іспанії «Реал» на другому місці – відставання в один бал від «Барселони».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) Зінедін Зідан
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