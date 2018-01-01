У Херсоні проведуть футбольні змагання на «Кубок Криму»

За головну нагороду змагатимуться вісім команд

З 1-го по 9-те березня у Херсоні пройде футбольний турнір «Кубок Криму». У Києві 20 лютого відбулося жеребкування відкритого «Кубку Федерації футболу АР Крим 2018», за який боротимуться вісім команд. За результатами жеребкування команди були розподілені на дві групи, інформує офіційний сайт Професіональної футбольної ліги



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За головну нагороду змагатимуться вісім команд

З 1-го по 9-те березня у Херсоні пройде футбольний турнір «Кубок Криму».

У Києві 20 лютого відбулося жеребкування відкритого «Кубку Федерації футболу АР Крим 2018», за який боротимуться вісім команд.

За результатами жеребкування команди були розподілені на дві групи, інформує офіційний сайт Професіональної футбольної ліги України.

Група «А»: «Таврія» Сімферополь, «Суднобудівник» Миколаїв, «Колос-ОТГ» Асканія-Нова та «Таврія» Новотроїцьке.

Група «Б»: «Енергія» Нова Каховка, «Мир» Горностаївка, «Дружба» Новомиколаївка та «Кристал» Херсон.

Змагання у групах пройдуть за коловою системою, переможці груп зіграють у фіналі, другі місця у групах – за третє місце.

Розклад ігор буде сформовано найближчим часом.

Генеральний директор сімферопольської «Таврії» Олексій Кручер, коментуючи жеребкування, сказав, що команда побореться за вихід у фінал.

«Наразі йде підготовка до турніру. Плануємо не просто зіграти, а зіграти з хорошим результатом. Ставимо за мету посісти перше місце у групі та змагатися у фіналі», - повідомив ua.krymr.com Кручер.

Зазначається, що третє коло Другої ліги чемпіонату України з футболу розпочнеться 31 березня.