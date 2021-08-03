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    Чоловік легкоатлетки Тимановської відхрестився від зв’язків з білоруською опозицією

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    Крістіна Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі - Чоловік легкоатлетки Тимановської відхрестився від зв’язків з білоруською опозицією
    Крістіна Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Зданевич переїхав до Києва через скандал з дружиною

    Чоловік Крістіни Тимановської, яку хотіли депортувати з Олімпіади через відмову бігти естафету, Арсеній Зданевич відповів на запитання, чи пов'язана його дружина з білоруською опозицією, яка не підтримує президента країни Олександра Лукашенка.

    «У нас ніколи не було зв'язків, ми ніколи не підтримували опозицію. Ми звичайні спортсмени. Ми просто займаємося спортом, і нас не цікавить опозиційний рух», – наводить слова Зданевича Sky News.

    Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах Тимановська обурилася несподіваним тренерським рішенням, тому що не спеціалізується на цій дистанції. В результаті цієї війни її спробували депортувати до Білорусі.

    Легкоатлетка Крістіна Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.

    Чоловік спортсменки Арсеній Зданевич переїхав до Києва через скандал з його дружиною.

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    Теги: Олімпіада
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    Чоловік легкоатлетки Тимановської відхрестився від зв’язків з білоруською опозицією