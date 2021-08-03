Чоловік легкоатлетки Тимановської відхрестився від зв’язків з білоруською опозицією

Зданевич переїхав до Києва через скандал з дружиною

Чоловік Крістіни Тимановської, яку хотіли депортувати з Олімпіади через відмову бігти естафету, Арсеній Зданевич відповів на запитання, чи пов'язана його дружина з білоруською опозицією, яка не підтримує президента країни Олександра Лукашенка.

«У нас ніколи не було зв'язків, ми ніколи не підтримували опозицію. Ми звичайні спортсмени. Ми просто займаємося спортом, і нас не цікавить опозиційний рух», – наводить слова Зданевича Sky News.

Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах Тимановська обурилася несподіваним тренерським рішенням, тому що не спеціалізується на цій дистанції. В результаті цієї війни її спробували депортувати до Білорусі.

Легкоатлетка Крістіна Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.

Чоловік спортсменки Арсеній Зданевич переїхав до Києва через скандал з його дружиною.