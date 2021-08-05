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    Медальний залік Олімпіади після змагань 5 серпня

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    Українські спортсмени відчули смак до звитяг - Медальний залік Олімпіади після змагань 5 серпня
    Українські спортсмени відчули смак до звитяг
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України піднялася на одну сходинку в загальнокомандному заліку

    Тринадцятий день розпочався і завершився медальними звитягами українських спортсменів. Людмила Лузан у каное виграла бронзову нагороду, а Анжеліка Терлюга застрибнула на другу сходинку п’єдесталу. Між ними боксував Олександр Хижняк і, вийшовши у фінал, гарантував собі мінімум «срібло».

    Загалом у нашої команди 13 медалей і, порівняно з попереднім днем, вона піднялася на 36 місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 5 серпня