Медальний залік Олімпіади після змагань 5 серпня

Збірна України піднялася на одну сходинку в загальнокомандному заліку

Тринадцятий день розпочався і завершився медальними звитягами українських спортсменів. Людмила Лузан у каное виграла бронзову нагороду, а Анжеліка Терлюга застрибнула на другу сходинку п’єдесталу. Між ними боксував Олександр Хижняк і, вийшовши у фінал, гарантував собі мінімум «срібло».

Загалом у нашої команди 13 медалей і, порівняно з попереднім днем, вона піднялася на 36 місце.