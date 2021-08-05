Тимановська: українські спортсмени запропонували нам свою допомогу

Легкоатлетка назвала умову свого повернення в Білорусь

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку співробітники олімпійської команди Білорусі намагалися насильно відправити на батьківщину з Японії, розповіла про те, що українські спортсмени запропонували їй свою допомогу. Про це вона розповіла під час пресконференції у Варшаві.

«Пропонували допомогу мені, моєму чоловікові, який перебував у Києві. Пропонували, зокрема, житло», – розповіла спортсменка.

За її словами, нині її чоловік, який виїхав до Києва одразу після того, що сталося зі спортсменкою, прямує до Польщі, аби спільно обговорити свої подальші дії. За словами спортсменки, повернутися до Білорусі вона зможе лише тоді, коли почуватиметься в безпеці.

«Мені подзвонила бабуся і повідомила, що мені неможна повертатися. Можливо, їй хтось зміг передати, що на мене може чекати в Білорусі», – сказала Тимановська.

До слова, ще двоє білоруських спортсменів відмовилися повертатися на батьківщину.

Раніше цього тижня стало відомо, що білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку відсторонили від Олімпіади, подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Також легкоатлетка Крістіна Тимановська, яку керівники білоруської делегації намагалися передчасно відправити з Олімпіади додому розповіла, з чого виник конфлікт.

Крістіна Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, бо не спеціалізується на цій дистанції. В результаті її спробували депортувати на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. НОК Білорусі пояснив своє рішення «емоційно-психологічним станом» легкоатлетки.

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