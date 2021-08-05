Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 6 серпня
За медалі поборються каратисти, веслувальники і ходаки
У чотирнадцятий день Олімпіади у змаганнях візьмуть участь одразу 32 українські спортсмени. За медалі поборються каратисти Станіслав Горуна і Аніта Серьогіна, а також ходаки Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Валерій Літанюк, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Ганна Шевчук.
Розклад виступів українців на Олімпіаді 6 серпня
23:30 (5 серпня). Легка атлетика: спортивна ходьба. Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Валерій Літанюк (фінал, 50 км)
03:37. Веслування на каное. Анастасія Четверікова, Людмила Лузан (відбірні заїзди, 500 метрів, двійка)
03:52. Веслування на каное. Павло Алтухов (відбірні заїзди, 1000 метрів, одиночка)
04:16. Веслування на каное. Юрій Вандюк (відбірні заїзди, 1000 метрів, одиночка)
04:20. Художня гімнастика. Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко (багатоборство, кваліфікація)
04:30. Веслування на байдарках. Марія Повх, Анастасія Тодорова, Людмила Кукліновська, Марія Кічасова-Скорик (відбірні заїзди, 500 метрів, четвірка)
Не раніше 06:00. Вільна боротьба. Оксана Лівач (1/8 фіналу, до 50 кг)
Не раніше 06:40. Карате. Аніта Серьогіна (груповий етап)
08:50. Художня гімнастика. Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко (багатоборство, кваліфікація)
09:00. Стрибки у воду. Олексій Середа (кваліфікація, вишка, 10 метрів)
09:30. Велоспорт. Олена Старікова, Любов Басова (кваліфікація, спринт)
10:30. Легка атлетика: спортивна ходьба. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Ганна Шевчук (фінал, 20 км)
Не раніше 11:30. Карате. Станіслав Горуна (груповий етап)
13:30. Артистичне плавання. Катерина Резнік, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Фєдіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва (командні змагання, технічна програма).
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