  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 6 серпня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станіслав Гаруна поїхав у Токіо за медаллю - Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 6 серпня
    Станіслав Гаруна поїхав у Токіо за медаллю
    Фото з відкритих джерел

    За медалі поборються каратисти, веслувальники і ходаки

    У чотирнадцятий день Олімпіади у змаганнях візьмуть участь одразу 32 українські спортсмени. За медалі поборються каратисти Станіслав Горуна і Аніта Серьогіна, а також ходаки Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Валерій Літанюк, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Ганна Шевчук.

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 6 серпня

    23:30 (5 серпня). Легка атлетика: спортивна ходьба. Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Валерій Літанюк (фінал, 50 км)

    03:37. Веслування на каное. Анастасія Четверікова, Людмила Лузан (відбірні заїзди, 500 метрів, двійка)

    03:52. Веслування на каное. Павло Алтухов (відбірні заїзди, 1000 метрів, одиночка)

    04:16. Веслування на каное. Юрій Вандюк (відбірні заїзди, 1000 метрів, одиночка)

    04:20. Художня гімнастика. Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко (багатоборство, кваліфікація)

    04:30. Веслування на байдарках. Марія Повх, Анастасія Тодорова, Людмила Кукліновська, Марія Кічасова-Скорик (відбірні заїзди, 500 метрів, четвірка)

    Не раніше 06:00. Вільна боротьба. Оксана Лівач (1/8 фіналу, до 50 кг)

    Не раніше 06:40. Карате. Аніта Серьогіна (груповий етап)

    08:50. Художня гімнастика. Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко (багатоборство, кваліфікація)

    09:00. Стрибки у воду. Олексій Середа (кваліфікація, вишка, 10 метрів)

    09:30. Велоспорт. Олена Старікова, Любов Басова (кваліфікація, спринт)

    10:30. Легка атлетика: спортивна ходьба. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Ганна Шевчук (фінал, 20 км)

    Не раніше 11:30. Карате. Станіслав Горуна (груповий етап)

    13:30. Артистичне плавання. Катерина Резнік, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Фєдіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва (командні змагання, технічна програма).

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 6 серпня