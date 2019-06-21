У Лас-Веґасі вручили хокейні Оскари за сезон-2018/2019. Усі лауреати



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Росіянин Нікіта Кучеров отримав відразу три індивідуальних відзнаки cbc.ca

Найбільше титулів дісталося переможцям регулярного чемпіонату, представникам клубу «Тампа-Бей Лайтнінґ»

У ніч з 19 на 20 червня у Лас-Веґасі завершилася церемонія вручення призів НХЛ за підсумками сезону-2018/2019. Найкращих хокеїстів, тренерів, генеральних менеджерів, а також людей, які за допомогою хокею допомагали суспільству, нагороджували індивідуальними нагородами.

Головним лауреатом церемонії став російський нападник «Тампи-Бей Лайтнінґ» Нікіта Кучеров. Він отримав відразу дві головних нагороди - Ted Lindsay Award найціннішому хокеїстові на думку самих гравців і Hart Memorial Trophy, найціннішому гравцеві регулярного чемпіонату. Також у 82-х матчах регулярного чемпіонату Кучеров набрав 128 очок (41 гол + 87 передач) і став найкращим бомбардиром. За це він отримав свій третій трофей - Art Ross Trophy. Правда, в плей-оф Кубка Стенлі «Тампа» загалом і Кучеров зокрема провалилися - програли в стартовому раунді 0:4 «Коламбусу Блю Джекетс». Кучеров у трьох проведених поєдинках спромігся лише на два асисти.

Ще один індивідуальний трофей «блискавкам» з Тампи приніс інший росіянин Андрєй Васілєвскій, котрий отримав Vezina Trophy найкращому воротареві сезону.

Робін Ленер разом із одноклубником Томасом Грайссом розділили William M. Jennings Trophy

Окрім Кучерова, більше однієї індивідуальної нагороди отримав інший воротар - Робін Ленер із «Нью-Йорк Айлендерс». Про Bill Masterton Memorial Trophy (за відданість хокею), якому передувала драматична життєва історія, «Главком» уже розповідав. Крім того, Ленер разом із одноклубником Томасом Грайссом розділили William M. Jennings Trophy, приз воротареві, який пропустив найменшу кількість шайб у середньому за матч у регулярному чемпіонаті.

Також ми розповідали, що не обійшлося на нагородженні без українського сліду - Jack Adams Award найкращому тренерові сезону отримав канадський наставник тих же «Нью-Йорк Айлендерс» Баррі Троць, предки якого народилися на Львівщині.

Сенсаційні володарі Кубка Стенлі-2019, представники клубу «Сент-Луїс Блюз» відзначені лише раз. Frank J. Selke Trophy найкращому оборонному форвардові отримав Раян О'Райлі. У регулярному сезоні він у 82-х матчах приніс команді 77 (28+49) очок, а в 26-ти поєдинках плей-оф здобув 23 (8+15) пункти.

З числа фіналістів Кубка Стенлі, «Бостон Брюїнз», відзнаки найкращому генеральному менеджерові сезону удостоївся Дон Свіні.

З торішніх чемпіонів, клубу «Вашингтон Кепіталз», Maurice Richard Trophy, приз для гравця, котрий закинув найбільшу кількість шайб у регулярному чемпіонаті, вдруге поспіль і ввосьме за кар'єру отримав російський центрфорвард Алєксандр Овечкін, на рахунку якого 51 гол.

Calder Memorial Trophy найкращому новачкові сезону отримав шведський центрфорвард «Ванкувер Кенакс» Еліас Петтерссон. У дебютному чемпіонаті НХЛ він у 71-му матчі набрав 66 (28+38) очок.

Найкращий новачок сезону Еліас Петтерссон

Володарем Lady Byng Memorial Trophy (нагороджується гравець, який продемонстрував зразок чесної спортивної боротьби та джентльменськї поведінки в поєднанні з високою ігровою майстерністю) став фінський оборонець «Флорида Пантерс» Александр Барков.

Приз за благодійність - King Clancy Memorial Trophy - отримав нападник «Міннесоти Вайлд» Джейсон Закер.

James Norris Memorial Trophy найкращому оборонцеві сезону отримав Марк Джіордано з «Калґарі Флеймз». Канадець у 78-ми матчах регулярного сезону набрав 74 (17+57) очки.

Mark Messier Leadership Award – приз, який вручається самим Марком Мессьє гравцеві, котрий проявив лідерські риси на льоду і за його межами, отримав нападник «Нешвілл Предаторз» Вейн Сіммондс.

Також Ліга визначила дві перших п'ятірки всіх зірок сезону-2018/2019.

Перша п'ятірка: Андрєй Васілєвскій («Тампа-Бей Лайтнінґ»), Брент Бернс («Сан-Хосе Шаркс») - Марк Джіордано («Калґарі Флеймз»), Нікіта Кучеров («Тампа-Бей Лайтнінґ») - Коннор Макдевід («Едмонтон Ойлерз») - Алєксандр Овечкін («Вашингтон Кепіталз»).

Друга п'ятірка: Бен Бішоп («Даллас Старс»), Ерік Карлссон («Оттава Сенаторс») - Віктор Гедман («Тампа-Бей Лайтнінґ»), Патрік Кейн («Чикаґо Блекгокс») - Сідні Кросбі («Піттсбурґ Пінґвінз») - Бред Маршан («Бостон Брюїнз»).