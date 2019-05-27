П'ять років тому терористи пограбували й спалили спорткомплекс «Дружба» в Донецьку



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За п'ять років терористи не спромоглися навіть затягнути вибитих вікон ХК «Донбас»

Зараз арена продовжує руйнуватися

Рівно п'ять років тому, в ніч з 26 на 27 травня 2014 року, терористи так званої «ДНР» увірвалися в спорткомплекс «Дружба» у Донецьку, зв'язали охорону, винесли оргтехніку, плазмові екрани, засоби зв'язку, сейф, який знаходився у фан-магазині, викрали службові автомобілі, і вчинили підпал спортивної споруди.

Нагадаємо, що з 2011 року льодова арена «Дружба» була базою баскетбольного клубу «Донецьк» і хокейного клубу «Донбас», який фінансує Борис Колесніков. Саме там клуб грав матчі Континентальної хокейної ліги, а збірна України серед юніорів приймала чемпіонат світу-2011 у дивізіоні 2В.

Масштабну реконструкцію палацу спорту «Дружба» провели в 2009 році. Тоді був оновлений фасад будівлі, замінено холодильне обладнання, з'явилося сучасне електронне табло, побудовані додаткові роздягальні, суддівські і медичні кабінети.

Влітку 2011 року ХК «Донбас» провів ще один етап реконструкції «Дружби». Місткість трибун була збільшена до 4100 глядацьких місць, були замінені всі крісла, додані камери, встановлені металошукачі на вході. Модернізували зал для прес-конференцій, з'явилася мережа фаст-фудів.

Після закінчення реконструкції арена «Дружба» стала повністю відповідати вимогам Міжнародної федерації хокею та вимогам регламенту вищої хокейної ліги РФ, де виступав клуб Колеснікова.

Нині у непідконтрольному українській владі Донецьку територію «Дружби» охороняє злий пес. Відповідний напис з'явився не так давно на вході. Про це розповідали «Донецькі новини». Загалом спортивний комплекс зараз продовжує руйнуватися. З моменту підпалу будівля, яка отримала значні пошкодження, так і стоїть обвугленою. За п'ять років так звана «республіканська влада» навіть не затягла сіткою вибитих вікон, щоб приховати зруйнований фасад. Уже помітно, що зовнішні металеві конструкції почали іржавіти.

На будівлі збереглася довоєнна інформація про ХК «Донбас». Зокрема, що хокейний клуб став чемпіоном України в 2011, 2012, 2013 роках.

При цьому в нинішньому Донецьку не повідомляється, що насправді ХК «Донбас» вже семиразовий переможець Української хокейної ліги, і що з початком війни базується в Дружківці (Донецька обл.), на льодовій арені «Альтаїр».

Додамо, що за кошт ХК «Донбас» у Маріуполі ведеться будівництво двох великих льодових комплексів. Перший планують ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2019 року, після чого на його базі зможуть займатися хокеєм 650 дітей і фігурним катанням - ще 600. Другий комплекс - професійна спортивна арена, така ж, як «Дружба» в Донецьку.

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