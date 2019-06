Канадець українського походження визнаний найкращим тренером НХЛ у сезоні-2018/2019

Баррі Троця нагороджують Jack Adams Trophy вдруге в кар'єрі

Канадський тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Баррі Троць отримав Jack Adams Trophy, приз найкращому тренерові Національної хокейної ліги сезону-2018/2019.

Для 56-річного Троця таке визнання - друге в кар'єрі. Перший Jack Adams Trophy Баррі отримав у червні 2016-го, коли ще очолював «Вашингтон Кепіталз».

Баррі Троць народився 15 липня 1962 року в Манітобі. Родина Троців походить з села Равщина Сокальського району на Львівщині. Цими вихідними Орест та Ірина Троці святкували Трійцю в Українській церкві Давфина (штат Манітоба, Канада) й розмістили відповідні світлини у соцмережах. А їхній син Баррі через три дні вдруге став найкращим тренером НХЛ.

Додамо, що сам Баррі Троць теж не забуває про своє коріння. Не далі як у січні цього року під час паузи на All Star Game видатний тренер відвідав рідне містечко Давфин, де проживає велика українська діаспора. Баррі погодився стати гостем традиційної Ukrainian Night.

Також Баррі Троць завітав у роздягальню хокеїстів клубу «Давфин Кінґз».

«До того всі хлопці жартували, що було б гарно, якби він до нас зайшов. Та коли це сталося і Троць ходив по нашій роздягальні, нам попадали щелепи», - сказав капітан «Кінґз» Рейлі Шамрай.

Our players did not know this was coming. It will be something they never forget. Thank you Barry.#MJHL #RiseAgain pic.twitter.com/6m9mNhabVi