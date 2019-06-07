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    Знаменитий 47-річний хокейний ветеран Ягр планує продовжити кар’єру

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    Яромир Ягр - Знаменитий 47-річний хокейний ветеран Ягр планує продовжити кар’єру
    Яромир Ягр
    ProstoProSport

    Чеський хокеїст Яромир Ягр ще не визначився з завершенням кар’єри

    Знаменитий чеський хокейний ветеран Яромир Ягр все ще не визначився з завершенням професіональної кар’єри та планує грати й наступного сезону.

    47-річний форвард клубу «Кладно» розмірковує над можливістю зіграти сезон за фарм-клуб «Кладно» «Слован Усті-над-Лабем».

    Минулого сезону Ягр допоміг «Кладно» пробитися до елітного дивізіону чемпіонату Чехії.

    Професіональну кар’єру Ягр почав 1988 року. Грав за клуби в Чехії, НХЛ та Росії. Зіграв 1550 поєдинків в НХЛ – найсильнішій клубній лізі світу.

    Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу.

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