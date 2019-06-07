Знаменитий 47-річний хокейний ветеран Ягр планує продовжити кар’єру



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Яромир Ягр ProstoProSport

Чеський хокеїст Яромир Ягр ще не визначився з завершенням кар’єри

Знаменитий чеський хокейний ветеран Яромир Ягр все ще не визначився з завершенням професіональної кар’єри та планує грати й наступного сезону.

47-річний форвард клубу «Кладно» розмірковує над можливістю зіграти сезон за фарм-клуб «Кладно» «Слован Усті-над-Лабем».

Минулого сезону Ягр допоміг «Кладно» пробитися до елітного дивізіону чемпіонату Чехії.

Професіональну кар’єру Ягр почав 1988 року. Грав за клуби в Чехії, НХЛ та Росії. Зіграв 1550 поєдинків в НХЛ – найсильнішій клубній лізі світу.

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу.



