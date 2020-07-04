У Луцьку відкрили перший в Україні сертифікований центр з легкоатлетичних метань (фото)



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Луцьк стає центром легкоатлетичних метань в Україні Фото - Федерація легкої атлетики Волинської області

Об'єкт може приймати українські й міжнародні змагання

У Луцьку відкрили перший в Україні сертифікований центр легкоатлетичних метань.

Створені там умови дозволяють прийняти національні та міжнародні змагання.

Центр відкрили на базі Луцького національного технічного університету (ЛНТУ), у ньому можна виконувати всі види метань, розміщено три сектори – для метання диску й молота, спису і штовхання ядра.

Щоб довести центр до пуття, Федерації легкої атлетики України та ЛНТУ і втілити умови меморандуму, який підписала ФЛАУ та технічний виш, знадобилося півроку. Як і домовлялися, йдеться про розвиток легкої атлетики і розбудову інфраструктури в університеті та регіоні.

Роботи зі створення центру провадив виш і компанія «Спортелітбуд». Вона й профінансувала велику кількість витрат.

Сертифікований сектор для метань Dima Sport надала центру Федерація легкої атлетики України. Обіцяється, що незабаром центр отримає від ФЛАУ і велику кількість обладнання та снарядів для метань.

Сектор для метання спису «Спортелітбуд» обладнав покриттям швейцарської фірми Konipur. Сектор для штовхання ядра — Polanik.

«Закономірно, що ця подія відбулася саме в Волинській області, - каже в коментарі прес-службі ФЛАУ президент Легкої атлетики України Ігор Гоцул. – Взаємодія ФЛАУ з цим регіоном налічує вже декілька років плідної співпраці. У складні часи, коли наша країна і український спорт зокрема опинилися через агресію Росії у важкому стані, тут з’явився новий стадіон, з найкращою на цей час в країні легкоатлетичною складовою, і де у нас вже було проведено низку знакових для країни змагань національного і міжнародного рівня. Тут було створено один з двох в Україні Центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики. Волинська область, певно, є рекордсменом в країні за кількістю введених в експлуатацію невеликих стадіонів – їх тут за останні п’ять років з’явилося вже близько десятка. І відкриття центру з метань стало логічним продовження цієї плідної співпраці».

В найближчих планах ЛНТУ і Федерації легкої атлетики Волинської області — побудова поруч метального центру сертифікованого стадіону із 400-метровою доріжкою.

За словами пана Гоцула, в поточному році, якщо уряд поверне хоча б частину вилучених через коронавірус коштів, в Луцьку планується провести декілька навчально-тренувальних зборів збірної України. Окрім цього результатом співпраці ФЛАУ з Луцьким національним технічним університетом стало відкриття в закладі двох спортивних спеціальностей – для викладачів фізичної культури та майбутніх тренерів.