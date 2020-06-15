Під Одесою на змаганнях з надмарафону померла молода атлетка. Її не могли знайти понад шість годин (фото)



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Катерина Катющева під час останнього забігу Фото із соцмереж

Катерину Катющеву вразив інсульт

Вчора, під час надмарафону Odesa Ultra-Trial Kuyalnik померла 31-річна збірниця України з добового бігу Катерина Катющева.

Подробиці трагедії розповів на власній сторінці у «Фейсбуку» інший бігун-екстремал Ігор Мишко.

«Катерина під час подолання дистанції була в лідерах і вдало пройшла останній контрольний пункт приблизно за 10 км до фінішу, після чого зникла, - пише Ігор. – Організатори зникнення помітили досить вчасно, після фінішу інших лідерів і почали власними силами пошук з використанням джипа рятувальників, кількох велосипедистів та волонтерів.

Після кількох годин невдалого пошуку ввечері мені з Оленою Шевченко о 19:13 зателефонувала Юлія Тарасова з проханням допомогти і після деяких консультацій Олена о 19:44 наполегливо звернулася в поліцію, після чого я створив публікацію у «Фейсбуку» із закликом про допомогу у пошуках та максимального розголосу.

Десь о 21:00 ми виїхали на місце інциденту, підібравши дорогою учасника змагань Олексія Волошина. Десь за 40-45 хвилин ми втрьох приїхали на місце, де був фініш змагань, зателефонували Василю Мамотенку та з'явили, що група організаторів та кількох учасників знаходиться в районі села Августівка, десь за 10 км від нас. На той час до них вже прибули працівники поліції з кінологами і почали пошук з місця останнього КП у нашому напрямку до місця фінішу.

Після повідомлення в мережу координат нашого перебування до нас почали з'їждатися всі небайдужі і за півтори години зібралося близько 50 осіб на авто, мотоциклах, велосипедах та пішки. Також до нас прибули працівники поліції та прокуратури. Почався збір та аналіз інформації. Хтось із учасників та волонтерів повідомив, що бачив біля місця змагань підозрілий автомобіль «Жигулі», тому зокрема розглядалася версія з викраденням.

Вже стемніло і під головуванням Дениса Соколова організувалася група з 30-40 осіб для прочісування території за допомогою живого ланцюга від фінішу до останнього КП, де бачили Катерину, але в умовах ночі і наближення грози шансів було дуже мало. Ми наполягали на тому, щоб МВС чи СБУ застосували спеціальні технічні засоби для визначення можливого місця перебування Катерини за допомогою геолокації її мобільного телефону. Паралельно відправили групу мотоциклістів, яка прибула на пошуки підозрілого авто в район села Августівка. Згодом туди направилися ще кілька авто та правохоронці.

Я з Оленою та медиками перебували на місці старту для подальшої координації тих, хто ще їхав на допомогу. Почався невеликий дощ із грозою, тому ми вимушено переїхали на 200-300 м в інше місце, щоб не застрягнути в мокрій глині лиману. Одночасно діяло кілька груп пошуку не зважаючи на погіршення погоди. Останні кілометри траси якраз мають ускладнений рельєф і навіть місця провалу у катакомби, тому піша група перевіряла цей напрямок. Не дала результату робота кінологів.

Катерину вдалося знайти завдяки сигналу її мобільного, на який весь цей час ми просили всіх не телефонувати, щоб не розрядити акумулятор. Її знайшли приблизно о 01:00 - 01:15 працівники спецпідрозділу Національної поліції України. Потім представники спецпідрозділу на джипі відвезли Катерину в обласну лікарню Одеси. Стан Катерини був важким і в неї була розгублена свідомість. Їй дали води і зробили зовнішній огляд, МРТ та кардіограму, потім медпрацівники ввели глюкозу 40%, після чого перевели в реанімацію десь о 03:00 ночі, саме тоді в лікарню прибув рідний брат Катерини та друг Олександр Авдєєв, які додатково придбали необхідні ліки. Оскільки лікарі запевнили, що все вже під контролем і немає необхідності бути там всі ми о 04:30-05:30 поступово роз'їхалися, щоб відпочити».

Однак невдовзі у Катерини стався інсульт. Якого атлеткане пережила. Ці фото, опубліковані друзями Катющевої - останні в її житті.

Спортивний адвокат Юрій Юрченко на власній сторінці у «Фейсбуку» вже важливими задався питаннями медичного контролю на всеукраїнських змаганнях. Він звернувся до Міністра охорони здоров’я з офіційним зверненням.

Заява Юрія Юрченка

«Главком» стежитиме за розвитком подій навколо смерті Катерини Катющевої. Катерина є майстром спорту з легкої атлетики, членом збірної України з 24-годинного бігу з результатом 201 км, багаторазова учасниця ультрамарафонів на 50-100 км, переможниця змагань «Залізна людина-2019» серед жінок і друга в абсолюті, що говорить про її значний рівень фізичної підготовки. Але в трейлі вона брала участь вперше і на максимальній дистанції 67 км, коли багато досвідчених учасників цього разу сходили з дистанції через перенавантаження.