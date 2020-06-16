Смерть легкоатлетки в Одесі: подробиці трагедії



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Катерина Катющева під час останнього забігу Фото із соцмереж

Катерина Катющева звернула зі шляху в напрямку лиману і це виявилося фатальним

Як уже повідомляв «Главком», 13 червня під час надмарафону Odesa Ultra-Trial Kuyalnik померла 31-річна збірниця України з добового бігу Катерина Катющева. Спортсменка лідирувала протягом 60-ти з 67-ми кілометрів дистанції, а потім щезла. Пошуки розтягнулися на вісім годин. У підсумку атлетку знайшли поруч із лиманом і обезсилену госпіталізували. Лікарі діагностували в Катерини інсульт. Його спортсменка не пережила.

Видання «Оглядач» розповідає, що зникнення Катющевої помітила після фінішу одна зі спортсменок. Спершу оточуючі вирішили, що Катерина кудись відійшла, а потім забили на сполох.

Знайти атлетку відразу не змоглиоскільки відчувши себе погано, дівчина звернула з траси й попрямувала в бік лиману. Вона зійшла приблизно на 50-100 м, це стало фатальним для неї. Коли силовики перевірили її телефон, з'ясували, де приблизно перебуває, то під'єднали тепловізори й виявили Катю біля води вже вночі.

Увесь день марафону було душно, а до вечора почалася гроза і злива. А пролежала спочатку на спеці, а потім під холодним дощем вісім годин без свідомості.

Лікарі, які надавали Катерині допомогу, стверджували, що вона не зовсім усвідомлювала, що з нею сталося, рвалася додому, стверджуючи, що з нею все гаразд. А потім у спортсменки відмовили внутрішні органи.

«Дівчина пробігла 47 км, отримала тепловий удар, - сказав головний лікар Одеської обласної лікарні Юрій Гульченко. – Ніхто не знає, скільки вона пролежала під палючим сонцем. До нас потрапила вкрай виснаженою, у неї було зневоднення. Чому на такому спортивному змаганні не було жодної медичної допомоги? Може, вони і зверталися до швидкої допомоги, щоб ті чергували біля них. Але там могли сказати, що хто за це платитиме. Національна служба здоров'я України не буде. До того ж спортсменка не мала жодних медичних обстежень, хто її допустив до таких виснажливих змагань? Ось і результат».

Додамо, що Катерина була майстром спорту з легкої атлетики, членом збірної України з 24-годинного бігу з результатом 201 км, багаторазовою учасницею ультрамарафонів на 50-100 км, переможницею змагань «Залізна людина-2019» серед жінок і другою в абсолюті, що говорить про її значний рівень фізичної підготовки. Але в трейлі вона брала участь вперше і на максимальній дистанції 67 км, коли багато досвідчених учасників цього разу сходили з дистанції через перенавантаження.

У звичайному житті Катющева працювала в офісі, менеджером, одночасно проводила індивідуальні тренування в тренажерному залі.

Поліція Одеської області відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»).