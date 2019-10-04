У Львові анонсували футбольну революцію



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Проект оновлення стадіону «Україна» ФК «Карпати»

«Карпати» можуть об’єднатися зі «Львовом» та «Рухом»

Львівські «Карпати» анонсували на клубному сайті революційний проект з грандіозного футбольного об’єднання в місті.

Так, «Карпати» готові об’єднатися на клубному рівні зі «Львовом» та «Рухом».

Також за програмою «Карпати-2020: народна команда у самому серці міста» передбачено масштабну реконструкцію стадіону «Україна». Арена має стати суто футбольною. Для цього кількість місць зменшать з 28 до 15 тисяч.