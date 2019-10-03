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    Ліга Європи. «Динамо» втратило воротаря, але здобуло гросмейстерську нічию в Швейцарії

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    Нападник киян Жерсон Родріґес показав м'язи. На жаль, неігрові - Ліга Європи. «Динамо» втратило воротаря, але здобуло гросмейстерську нічию в Швейцарії
    Нападник киян Жерсон Родріґес показав м'язи. На жаль, неігрові
    ФК «Динамо»

    Кияни не пропускають у другому матчі єврокубків поспіль

    Команда київського «Динамо» додала ще одне очко у власну скарбничку групового турніру Ліги Європи-2019/2020. Після вирваної на заключних секундах перемоги над шведським «Мальме» динамівці відстояли нічию в Сенкт-Ґаллені, де приймає свої матчі «Луґано».

    «Луґано» (Швейцарія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 0:0

    «Луґано»: Ноам Бауманн – Елоґе, Міят Маріч, Дапрела, Лаванши – Ловріч (Куштодіо, 71), Саббатіні (к), Вешеї – Араторе (Бельмонте, 65), Ґерндт (Голендер, 78), Карліньос. Тренер – Фабіо Селестіні

    «Динамо»: Бущан – Кедзьора, Артем Шабанов, Кадар, Віталій Миколенко – Буяльський, Сергій Сидорчук (к), Шепелєв (Гармаш, 84) – Віктор Циганков, Жерсон Родріґес (Бесєдін, 70), Вербіч. Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Карім Абед – Мехді Рахмуні, Бенжамін Паже (всі – Франція)

    Попередження: Елоґе (23) – Кадар (35), Артем Шабанов (86)

    3 жовтня. Сенкт-Ґаллен. Kybunpark

    Перші труднощі в Олексія Михайличенка з’явилися ще до стартового свистка арбітра, коли через отримане на передматчевій розминці пошкодження не зміг вийти на поле основний воротар Денис Бойко. Довелося тренерові киян випускати в спішному порядку Георгія Бущана. Той, до його честі, увійшов у гру гарно і навіть двічі у першому таймі, в якому домінували господарі, «біло-синіх» врятував.

    «Динамо» в першому таймі теж втратило гольовий шанс: Жерсон Родріґес, вийшовши з воротарем на побачення, зіграв незграбно. А на початку другої половини ударом головою після навісу зліва над поперечиною м’яч запустив Віктор Циганков.

    Врешті, гра у другому таймі була достатньо обережною і обопільно негострою для того, щоб назвати результат 0:0 найсправедливішим підсумком.

    Другий матч групи В між шведським «Мальме» і данським «Копенгаґеном» теж завершився внічию. На п’ятій компенсованій до основного часу першого тайму хвилині м’яч у власні ворота зрізав оборонець господарів Лассе Нільсен. Відігрався «Мальме» на 55-й хвилині – відзначився досвідчений Маркус Розенберґ.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Бущан Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Артем Шабанов Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Жерсон Родріґес Артем Бесєдін Олексій Михайличенко Маркус Розенберґ Лассе Нільсен Ноам Бауманн ФК «Луґано» Міят Маріч Марко Араторе Фабіо Селестіні Санді Ловріч Александр Ґерндт Нікола Бельмонте Куштодіо Філіп Голендер Фабіо Дапрела Нума Лаванши Хонатан Саббатіні
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