Ліга Європи. «Динамо» втратило воротаря, але здобуло гросмейстерську нічию в Швейцарії



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Нападник киян Жерсон Родріґес показав м'язи. На жаль, неігрові ФК «Динамо»

Кияни не пропускають у другому матчі єврокубків поспіль

Команда київського «Динамо» додала ще одне очко у власну скарбничку групового турніру Ліги Європи-2019/2020. Після вирваної на заключних секундах перемоги над шведським «Мальме» динамівці відстояли нічию в Сенкт-Ґаллені, де приймає свої матчі «Луґано».

«Луґано» (Швейцарія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 0:0

«Луґано»: Ноам Бауманн – Елоґе, Міят Маріч, Дапрела, Лаванши – Ловріч (Куштодіо, 71), Саббатіні (к), Вешеї – Араторе (Бельмонте, 65), Ґерндт (Голендер, 78), Карліньос. Тренер – Фабіо Селестіні

«Динамо»: Бущан – Кедзьора, Артем Шабанов, Кадар, Віталій Миколенко – Буяльський, Сергій Сидорчук (к), Шепелєв (Гармаш, 84) – Віктор Циганков, Жерсон Родріґес (Бесєдін, 70), Вербіч. Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Карім Абед – Мехді Рахмуні, Бенжамін Паже (всі – Франція)

Попередження: Елоґе (23) – Кадар (35), Артем Шабанов (86)

3 жовтня. Сенкт-Ґаллен. Kybunpark

Перші труднощі в Олексія Михайличенка з’явилися ще до стартового свистка арбітра, коли через отримане на передматчевій розминці пошкодження не зміг вийти на поле основний воротар Денис Бойко. Довелося тренерові киян випускати в спішному порядку Георгія Бущана. Той, до його честі, увійшов у гру гарно і навіть двічі у першому таймі, в якому домінували господарі, «біло-синіх» врятував.

«Динамо» в першому таймі теж втратило гольовий шанс: Жерсон Родріґес, вийшовши з воротарем на побачення, зіграв незграбно. А на початку другої половини ударом головою після навісу зліва над поперечиною м’яч запустив Віктор Циганков.

Врешті, гра у другому таймі була достатньо обережною і обопільно негострою для того, щоб назвати результат 0:0 найсправедливішим підсумком.

Другий матч групи В між шведським «Мальме» і данським «Копенгаґеном» теж завершився внічию. На п’ятій компенсованій до основного часу першого тайму хвилині м’яч у власні ворота зрізав оборонець господарів Лассе Нільсен. Відігрався «Мальме» на 55-й хвилині – відзначився досвідчений Маркус Розенберґ.