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    У Львові визначились переможці жіночої гандбольної Суперліги-17/18

    «Галичанка» зіграла з ужгородськими «Карпатами» заключний матч жіночого чемпіонату України з гандболу
    Гандбольна «Галичанка» грандіозно й по-спортивному відсвяткувала свою четверту перемогу поспіль у чемпіонаті України. Про це повідомляє hcgalychanka.com.ua. 3 травня, львівська гандбольна «Галичанка» зіграла з ужгородськими «Карпатами» заключний матч чемпіонату України жіночої Суперліги сезону-2017/2018.
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    ГК&nbsp;&laquo;Галичанка&raquo;. Фото:&nbsp;&laquo;Галичанка&raquo;
    ГК «Галичанка». Фото: «Галичанка»

    «Галичанка» зіграла з ужгородськими «Карпатами» заключний матч жіночого чемпіонату України з гандболу

    Гандбольна «Галичанка» грандіозно й по-спортивному відсвяткувала свою четверту перемогу поспіль у чемпіонаті України.

    Про це повідомляє hcgalychanka.com.ua.

    3 травня, львівська гандбольна «Галичанка» зіграла з ужгородськими «Карпатами» заключний матч чемпіонату України жіночої Суперліги сезону-2017/2018. Львів’янки приймали суперниць на своєму майданчику вже у статусі чемпіонок, однак розслабитись собі не дозволили.

    Та й гандболістки «Карпат» вийшли на гру максимально заряджені на перемогу. Відтак боротьба між двома найсильнішими командами вітчизняного жіночого гандболу сьогодення вийшла гострою і завзятою. У підсумку ж гра завершилася з нічийним рахунком – 28:28.

    Тим паче, для підопічних Тетяни Штефан й Анжели Савченко гра ні на що не впливала, команда ще за тур до завершення змагань оформила чемпіонство.

    чемпіонат України Гандбол
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