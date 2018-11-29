На Волині знайшли мертвим батька екс-захисника «Динамо» Тараса Михалика



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Причина смерті чоловіка наразі не відома

У Любешеві, на березі річки Стохід, поблизу навісного містка, перехожі виявили мертвим чоловіка середніх літ.

Це сталося у четвер, 29 листопада.

Оскільки селищем промайнула чутка, що це батько відомого футболіста Тараса Михалика, кореспондент мережі Район.in.ua побував на місці події.

Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з’ясували і це мешканець Любешева Володимир Михалик.

Причина смерті чоловіка наразі не відома.

Зазначимо, що з 2006 по 2013-й рік Михалик грав за київське «Динамо».

За цей час футболіст провів 124 матчі, забивши вісім голів.