У матчі баскетбольної Суперліги «Хімік» впевнено переміг «Авантаж»

Перевага южненців у підсумку склала 23 очки

«Хімік» переконливо провів старт матчу, заволодівши перевагою з перших хвилин гри. Южненці чудово виглядали в атаці, набравши за першу чверть 26 очок, причому команда Степановського реалізувала більше 70% кидків з гри, що стало головним чинником успішного початку для господарів. Харків'яни не були готові до такого натиску і в дебюті



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Фото ФБУ

Перевага южненців у підсумку склала 23 очки

«Хімік» переконливо провів старт матчу, заволодівши перевагою з перших хвилин гри. Южненці чудово виглядали в атаці, набравши за першу чверть 26 очок, причому команда Степановського реалізувала більше 70% кидків з гри, що стало головним чинником успішного початку для господарів.

Харків'яни не були готові до такого натиску і в дебюті виглядали не надто впевнено, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У другій чверті харків'яни зіграли розкутіше в атаці, відмовившись від позиційного нападу. Така тактика дала свої плоди: гостям вдалося налагодити гру на чужій половині майданчика і вирівняти гру.

Однак проблеми в захисті не дозволили підопічним Тимура Арабаджи підібратися до южненців, які перед великою перервою зберегли 12 очок переваги, здобутих ще в першій чверті.

У першій половині третьої чверті гостям вдалося оформити потужний ривок 15:6, завдяки якому «Політехнік» на якийсь момент наблизився до «Хіміка» на дистанцію трьох очок.

Южненці проспали початок другої половини, однак вчасно зуміли прийти до тями, не дозволивши супернику довести свій камбек до завершення.

В останній чверті на паркеті була лише одна команда. «Хімік» знову включив максимальні оберти в атаці і не помітив супротиву суперників. Южненці настріляли 27 очок за 10 хвилин.

«Хімік» - «Авантаж-Політехнік» - 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)

«Хімік»: Антіпов - 24 + 10 підбирань, Колтер - 17 + 10 передач, Павлов - 15, Еріанс - 10.

«Політехнік»: Вуйович - 20 + 5 підбирань, Рочняк - 16.