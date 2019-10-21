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    У матчі чемпіонату Бразилії параатлети виконували функції болбоїв

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    У матчі чемпіонату Бразилії параатлети виконували функції болбоїв

    Клуб «Сан-Паулу» спробував привернути увагу до проблем людей з інвалідністю та запустити кампанію по боротьбі з забобонами

    У матчі чемпіонату Бразилії між «Сан-Паулу» і «Аваї», який відбувся на стадіоні «Морумбі - Сісеру Помпеу де Толедо», на запрошення «трикольорових» в якості болбоїв виступили відразу 10 параатлетов.

    Шестиразовий чемпіон Бразилії таким чином спробував привернути увагу до проблем людей з інвалідністю та запустити кампанію по боротьбі з забобонами.

    Матч завершився перемогою «Сан-Паулу» з рахунком 1:0. Єдиний гол на 51-й хвилині забив хавбек Роберт Арболеда.

    Завдяки цьому результату «Сан-Паулу» піднявся на 4-у сходинку в таблиці, набравши 46 очок, «Аваї» (17 очок) знаходиться на останньому, 20-му місці.

    Лідером першості є «Фламенго». Команда Жорже Жезуша набрала 64 очка.

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