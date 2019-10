У матчі чемпіонату Бразилії параатлети виконували функції болбоїв

Клуб «Сан-Паулу» спробував привернути увагу до проблем людей з інвалідністю та запустити кампанію по боротьбі з забобонами

У матчі чемпіонату Бразилії між «Сан-Паулу» і «Аваї», який відбувся на стадіоні «Морумбі - Сісеру Помпеу де Толедо», на запрошення «трикольорових» в якості болбоїв виступили відразу 10 параатлетов.

Hoje é um dia histórico para a MRV e para o esporte. É com orgulho que anunciamos que no jogo do @SaoPauloFC teremos #GandulasCadeirantes. Um golaço de #inclusão e #acessibilidade. #MRVnoEsporte #SonhosQueTransformam pic.twitter.com/ahdO4MECvw