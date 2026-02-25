Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства

Ліонель Мессі повернув Кубок світу до Аргентини в 2022 році

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» міг стати чемпіоном світу раніше

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі визнав, що мав пропозицію виступів за збірну Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на beIN Sports.

Аргентинець переїхав на Піренеї ще підлітком. Місцева федерація намагалася переконати його змінити спортивне громадянство. Проте, Мессі не відмовився від бажання захищати кольори батьківщини.

«У якийсь момент зі мною зв'язалася збірна Іспанії. Вони намагалися мене переконати. Я аргентинець, але приїхав до «Барселони» геть юним. Була можливість грати за Іспанію, але я завжди хотів представляти Аргентину», – розповів нападник.

Мессі дебютував за національну команду в 2005 році. Дебют видався драматичним. Він вийшов на заміну в спарингу проти збірної Угорщини, але через хвилину отримав пряму червону картку за відмашку від суперника.

Зі збірною Аргентини Мессі двічі виграв Копа Америка та тріумфував на чемпіонаті світу 2022 року. Натомість збірна Іспанії у період із 2005-го тричі виграла чемпіонат Європи та значно раніше здобула перемогу на Кубку світу (в 2010 році).

Тим часом нападник Неймар не поїде до збірної Бразилії на прийдешні контрольні поєдинки. Керманич національної команди Карло Анчелотті вирішив, що ексодноклубник Мессі перебуває у неналежній фізичній формі. Ветеран лише нещодавно відновився після травми коліна.

Раніше легіонер донецького «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.