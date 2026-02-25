Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства
Ліонель Мессі повернув Кубок світу до Аргентини в 2022 році
фото: Reuters

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» міг стати чемпіоном світу раніше

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі визнав, що мав пропозицію виступів за збірну Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на beIN Sports.

Аргентинець переїхав на Піренеї ще підлітком. Місцева федерація намагалася переконати його змінити спортивне громадянство. Проте, Мессі не відмовився від бажання захищати кольори батьківщини.

«У якийсь момент зі мною зв'язалася збірна Іспанії. Вони намагалися мене переконати. Я аргентинець, але приїхав до «Барселони» геть юним. Була можливість грати за Іспанію, але я завжди хотів представляти Аргентину», – розповів нападник.

Мессі дебютував за національну команду в 2005 році. Дебют видався драматичним. Він вийшов на заміну в спарингу проти збірної Угорщини, але через хвилину отримав пряму червону картку за відмашку від суперника.

Зі збірною Аргентини Мессі двічі виграв Копа Америка та тріумфував на чемпіонаті світу 2022 року. Натомість збірна Іспанії у період із 2005-го тричі виграла чемпіонат Європи та значно раніше здобула перемогу на Кубку світу (в 2010 році).

Тим часом нападник Неймар не поїде до збірної Бразилії на прийдешні контрольні поєдинки. Керманич національної команди Карло Анчелотті вирішив, що ексодноклубник Мессі перебуває у неналежній фізичній формі. Ветеран лише нещодавно відновився після травми коліна.

Раніше легіонер донецького «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.

Читайте також:

Теги: Іспанія Аргентина НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16
Ліонель Мессі зараз виступає за американський «Інтер»
Мессі може повернутися до чемпіонату Аргентини в 2027 році
5 лютого, 14:10
Відомий реабілітолог лікуватиме «гірників»
Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець
20 лютого, 13:05
Антуан Грізманн отримав шанс перебратися до сонячної Флориди
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
Вчора, 13:10
На Неймара в збірній Бразилії поки не розраховують
Анчелотті ухвалив рішення щодо виклику Неймара до збірної Бразилії
Сьогодні, 14:33
Хаві Ернандес ще не працював із національними командами
Легенда «Барселони» провів перемовини з учасницею чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 15:41

Новини

УЄФА розглянула апеляцію «Бенфіки» щодо дискваліфікації Престіанні за расизм
УЄФА розглянула апеляцію «Бенфіки» щодо дискваліфікації Престіанні за расизм
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства
Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства
Українські тенісистки синхронно вибили двох росіянок в Антальї
Українські тенісистки синхронно вибили двох росіянок в Антальї
«Запрошую вас до України». Гераскевич знову потролив пропагандиста Шарія
«Запрошую вас до України». Гераскевич знову потролив пропагандиста Шарія
ФІБА оголосила календар Жіночої серії з баскетболу 3х3 на 2026 рік
ФІБА оголосила календар Жіночої серії з баскетболу 3х3 на 2026 рік

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua