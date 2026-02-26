Головна Спорт Новини
Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 25 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 25 лютого
«Галатасарай» уперше за 12 сезонів потрапив до шістнадцятки найкращих команд у Лізі чемпіонів
фото: Reuters

Середа подарувала низку емоційних та навіть драматичних протистоянь

Відбулися другі матчі першого раунду плейоф головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком»

«Аталанта» – «Боруссія»

Відкривав день матч між «Аталантою» та «Боруссією», який від самого старту проходив на високих обертах і без тривалої розвідки.

Першими рахунок відкрили господарі: Бернасконі знайшов передачею Скамакку, і форвард спокійно відправив м’яч у порожні ворота. «Дортмундці» намагалися відповісти гостро: Брандт розстрілював лівий кут із близької відстані, але Карнесеккі видав блискучий сейв. Ще один небезпечний епізод створив Залевський, після його удару у нижній кут Кобелю довелося попрацювати і перевести м'яч на кутовий.

У середині тайму гра стала ще жорсткішою. Бенсебаїні отримав попередження, яке означало дискваліфікацію на наступний матч через перебір «гірчичників». Цим неприємним момнтом скористалася «Аталанта», перед перервою подвоївши перевагу: Дзаппакоста пробив із меж штрафного, після чого м’яч змінив траєкторію внаслідок рикошету.

Після відновлення гри «Боруссія» намагалася переломити хід подій. Баєр ефектно пройшов кількох суперників і влучив у стійку, хоч шанс повернути інтригу до матчу був реальним. Однак третій м’яч усе ж забили «бергамаски»: де Рон навісив у штрафний, де Пашалич виграв боротьбу у повітрі і головою відправив м’яч у правий нижній кут. Це змусило тренерів обох команд активно змінювати склад: у гостей з’явилися Чуквуемека, Фабіу Сілва, Адеємі та Ян Коуту; у господарів – Крстович, Аханор, Сулемана. Саме Адеємі став одним з джокерів для німецької команди, скориставшись передачею Чуквуемеки й пробивши у ліву «дев’ятку».

Кінцівка перетворилася на суцільні нерви. Спершу Крстович впав у штрафному, але арбітр не відреагував. Згодом після сигналу від асистентів і перегляду VAR пенальті все ж призначили. Паралельно спалахнули емоції: Шлоттербек отримав червону картку за поведінку поза полем, Бенсебаїні – другу жовту й вилучення, Скальвіні також залишив поле з червоною. Ці емоційні моменти не завадили Самарджичу із «точки» пробити у праву дев’ятку, встановивши фінальний рахунок матчу 4:1.

За сумою матчів італійська команда відіграла відставання «-2» та за вихід до чвертьфіналу зіграє або з «Баварією», або з «Арсеналом». 

ПСЖ – «Монако»

У матчі-відповіді плейоф Ліги чемпіонів «Парі Сен-Жермен» приймав «Монако». У заявці парижан перебував українець Ілля Забарний, однак на поле цього вечора він не виходив.

Гості сміливо розпочали зустріч і ще до перерви змусили «Парк де Пренс» нервувати. Спершу Кулібалі пробачив супернику з вигідної позиції, пробивши вище, а наприкінці тайму Магнес Акліуш майстерно пробив зльоту – м’яч, зачепивши стійку, залетів у сітку. 

Проте ПСЖ відповів після відпочинку. Спершу Жуан Невеш перевірив реакцію Філіппа Кона ударом головою під поперечину, але воротар витягнув. Одним з ключових епізодів матчу стала 58-ма хвилина. Під час неї Мамаду Кулібалі отримав другу жовту картку й залишив «Монако» в меншості. «Парижани» одразу ж скористалися чисельною перевагою: Маркіньйос замкнув передачу після стандарту й зрівняв рахунок. А за кілька хвилин Хакімі пробив здалеку, Кон відбив перед собою, і Хвіча Кварацхелія першим опинився на добиванні, довівши рахунок до 2:1.

Попри гру вдесятьох, «Монако» не здався. У компенсований час Джордан Тезе, який вийшов із лави, проштовхнув м’яч під праву стійку. Напруга на останніх хвилинах сягнула максимуму і тоді, коли Ваут Фас після штрафного пробивав головою. ПСЖ пощастило, що м’яч пройшов у сантиметрах від стійки, адже це був потенційний шанс перевести гру в овертайм, який залишився нереалізованим.

У підсумку нічия 2:2 в Парижі дозволила ПСЖ пройти далі за сумою двох матчів (5:4). Далі на чинного переможця турніру в 1/8 фіналу очікує або «Барселона» або «Челсі».

«Реал» – «Бенфіка»

Як повідомлялося в окремому огляді поєдинку, перед матчем «Реал» мав перевагу в один м'яч, тож вдома на «Бернабеу» потрібно було просто втримати її. «Вершковим» вдалося це зробити завдяки вдалим діям Чуамені та Вінісіуса, що дозволило команді Андрія Луніна пройти далі. 

«Ювентус» – «Галатасарай»

Беззаперечну пальму першості в номінації найяскравішого поєдинку дня забрала справжня перестрілка між «Ювентусом» і «Галатасараєм». У Турині «Ювентус» був змушений відігравати катастрофічні 2:5 після першої зустрічі в Стамбулі. І господарі ледь не створили диво.

Старт був нервовим. Осімхен уже на 11-й хвилині змусив Періна рятувати ворота, а трохи згодом Локателлі та Консейсау почали регулярно турбувати Чакіра. Гольова атмосфера назрівала, і на 37-й хвилині Мануель Локателлі реалізував пенальті, розвівши м’яч і воротаря по різних кутах. До перерви туринці продовжували тиснути, але мінімальної переваги у розрізі двоматчевого протистояння було замало.

Одразу після відпочинку ситуація різко загострилася. Ллойд Келлі спершу отримав другу жовту, а після перегляду VAR арбітр Жоау Піньєйру змінив рішення на пряму червону. Через це «Ювентус» залишився вдесятьох. Парадоксальним є те, що саме господарі забили вдруге: після подачі зі стандарту Гатті проштовхнув м’яч у сітку. «Галатасарай» хоч і мав чисельну перевагу, однак довго не міг її конвертувати. Справжній шок стався тоді, коли Маккенні за вісім хвилин до завершення основного часу після скидки Копмайнерса зробив рахунок 3:0 – і за сумою двох матчів уже все зрівнялося. Туринська трибуна гнала команду вперед, а інтрига жила до фінального свистка. 

Оскільки командам не вистачило понад 190 хвилин ігрового часу для визначення переможців, суддя призначив овертайм. У додатковий час вирішальним аспектом стала чисельна перевага стамбульців. На 106-й хвилині Бариш Алпер Їлмаз тонкою передачею вивів Віктора Осімхена на удар, який знову створив перевагу гостей у двоматчевому протистоянні. А на 119-й хвилині власне Їлмаз поставив крапку, скориставшись «вбивчим» пасом і спокійно перегравши голкіпера.

Фінальний свисток зафіксував перемогу «Ювентуса» в окремій грі, але далі крокує «Галатасарай» – 7:5 за сумою двох матчів. Туринці видали блискучий поєдинок, граючи вдесятьох, однак додатковий час зіграв на користь гостей, які в наступному раунді зіграють з «Ліверпулем» або «Тоттенгемом».
 
Перші поєдинки нового раунду плейоф головного клубного турніру Європи пройдуть 10-11 березня. 

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Другі матчі (25 лютого)

«Аталанта» – «Боруссія» 4:1 (за сумою матчів 4:3)

  • Голи: Скамакка (5), Дзаппакоста (45), Пашалич (57), Самарджич (90+8) – Адеємі (75)

ПСЖ – «Монако» 2:2 (за сумою матчів 5:4)

  • Голи: Маркіньйос (60), Кварацхелія (66) – Акліуш (45), Тезе (90+1)

«Реал» – «Бенфіка» 2:1 (за сумою матчів 3:1)

  • Голи: Чуамені (16), Вінісіус (80) – Рафа Сілва (14)

«Ювентус» – «Галатасарай» 3:2 (за сумою матчів 5:7)

  • Голи: Локателлі (37), Гатті (70), Маккені (82) – Осімхен (105+1), Їлмаз (119)

Нагадаємо, що 24 лютого визначилися перші учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з несіяних команд

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

