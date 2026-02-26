Головна Спорт Новини
Ліга чемпіонів. Як завершився другий матч між «Бенфікою» і «Реалом»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ліга чемпіонів. Як завершився другий матч між «Бенфікою» і «Реалом»
Вінісіус поставив переможну крапку для «Реала» у другому матчі поспіль
фото: Reuters

Матч-відповідь подарував більше результативних дій, ніж гра в Лісабоні

У межах першого раунду Ліги чемпіонів однією з найцікавіших дуелей стала зустріч «Реала» проти «Бенфіки», де вирішувалася доля виходу до 1/8 фіналу турніру. Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як зазначалося у прогнозі на матч, після матчу в Лісабоні минулого вівторка команди по-різному відреагували у своїх внутрішніх турнірах. Бенфіка зуміла відповісти на невдачу впевненою перемогою в чемпіонаті Португалії. У поєдинку проти АВС лісабонці вирішили питання ще до перерви: відзначилися Ба, Барренчеа та Рафа Сілва, фактично знявши інтригу вже в першому таймі.

Натомість Реал Мадрид оступився в Ла Лізі. У грі проти «Осасуни» мадридці опинилися в ролі наздоганяючих, і хоча Вінісіус після перерви зрівняв рахунок, утримати нічию не вдалося – суперник вирвав перемогу наприкінці зустрічі. Для «вершкових» це – третя поразка в поточному сезоні чемпіонату.

Кадрова ситуація також мала значення. Мадридцям знову не допоміг дискваліфікований Родріго. До списку травмованих додалися захисник Гюйсен і півзахисник Себальйос. У складі «Бенфіки» через дискваліфікацію не зіграє вінгер Престіанні, а участь резервного голкіпера Соареша залишається під питанням через проблеми зі здоров’ям.

Хід гри 

Протистояння «Реала» та «Бенфіки» мало ще й український підтекст. У заявці «мадридців» перебував Андрій Лунін, а в складі «лісабонців» – Георгій Судаков, тоді як Анатолій Трубін вийшов у старті й безпосередньо захищав ворота гостей. Перед матчем «Реал» мав перевагу в один м'яч, тож вдома на «Бернабеу» потрібно було просто втримати її.

Гра почалася з моменту Вінісіуса, який пробив повз стійку. Натомість «Бенфіка» моментально використала свій шанс: після передачі Павлідіса м’яч відскочив до Рафи Сілви, який той влучно відправив до сітки воріт. Щоправда, відповідь мадридців була швидкою: Чуамені після комбінації з Вальверде пробив із лінії штрафного в правий кут, зрівнявши рахунок. На 32-й хвилині Арда Гюлер опинився першим на підбиранні у штрафному й прошив оборону, зробивши на табло 2:1. Однак, цей епізод перевіряли через VAR, і в підсумку взяття воріт було скасовано. До перерви «Реал» усе ж намагався тиснути: Вальверде стріляв із льоту, Гюлер заробляв кутові, але всі ці події не змінили рахунок.

Після відпочинку «Бенфіка» мала шанс повернути інтригу: Рафа Сілва поцілив у поперечину, а Павлідіс пробив поруч зі стійкою. З боку «вершкових» Александер-Арнольд небезпечно міг завершити прохід, а Асенсіо після кутового не влучив у площину. Вирішальний момент матчу настав на 80-й хвилині. Тоді Вальверде віддав пас на Вінісіуса, і той ударом у правий нижній кут зробив 2:1 у матчі. У кінцівці команди провели низку замін (одним з неприємних фактів стало те, що Асенсіо залишив поле через травму), а в компенсований час Паласіос отримав попередження за грубий підкат. Утім, більше результативних дій зафіксовано не було, тому іспанська команда вдруге у протистоянні з Бенфікою святкувала перемогу. 

Щодо статистики українців, то єдиним, хто зіграв у матчі був Анатолій Трубін. Голкіпер за гру здійснив два сейви, зокрема після удару Ріоса в першому таймі, але врятувати команду від поразки цього разу не зміг. На цьому єврокубки для Бенфіки завершені, а «Реал» йде далі. 

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Другий матч

«Реал» – «Бенфіка» 2:1 (за сумою двох матчів 3:1)

  • Голи: Чуамені (16), Вінісіус (80) – Рафа Сілва (14)

Хто очікує на «Реал» в наступному раунді? 

«Вершкові» за вихід до чвертьфіналу змагатимуться зі «Спортінгом» або з «Манчестер Сіті». Саме за «Спортінг» свого часу грав один з найкращих гравців в історії футболу – Кріштіану Роналду. Цей матч потенційно означатиме те, що іспанській команді знову доведеться їхати до Лісабону, де базується португальський клуб. 

Щодо дуелі з «Манчестер Сіті», то це – майже класика останніх єврокубків. Команди неодноразово зустрічалися як на стадіях фіналів, так і на більш ранніх етапах. Обидві команди переживають суттєві трансформації, але бажають відстояти свій статус елітних клубів на євроарені. 

Нагадаємо, що долю першого матчу вирішила одна результативна дія. На 50-й хвилині Вінісіус Жуніор індивідуально розібрався з обороною і бездоганно пробив у праву «дев’ятку». Невдовзі бразилець отримав жовту картку після святкування м'яча, а матч було тимчасово призупинено через расистські вигуки з трибун.

