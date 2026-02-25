Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування
18-річна Максименко дісталася фіналу в особистих змаганнях з жіночої шпаги
Анна Максименко стала віцечемпіонкою юніорського Чемпіонату Європи з фехтування у Тбілісі. Про це повідомляє «Главком».
18-річна львів’янка дісталася фіналу в особистих змаганнях з жіночої шпаги, де поступилася Софії Просіній з Латвії – 13:15.
Це срібло – третя поспіль особиста медаль Анни Максименко на юніорському Чемпіонаті Європи після золота у 2024 та 2025.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
