Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Максименко здобула ще одну нагороду на юніорському Чемпіонаті Європи
фото: European Fencing Confederetion

18-річна Максименко дісталася фіналу в особистих змаганнях з жіночої шпаги

Анна Максименко стала віцечемпіонкою юніорського Чемпіонату Європи з фехтування у Тбілісі. Про це повідомляє «Главком».

18-річна львів’янка дісталася фіналу в особистих змаганнях з жіночої шпаги, де поступилася Софії Просіній з Латвії – 13:15.

Це срібло – третя поспіль особиста медаль Анни Максименко на юніорському Чемпіонаті Європи після золота у 2024 та 2025.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
