Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування

Максименко здобула ще одну нагороду на юніорському Чемпіонаті Європи

18-річна Максименко дісталася фіналу в особистих змаганнях з жіночої шпаги

Анна Максименко стала віцечемпіонкою юніорського Чемпіонату Європи з фехтування у Тбілісі. Про це повідомляє «Главком».

18-річна львів’янка дісталася фіналу в особистих змаганнях з жіночої шпаги, де поступилася Софії Просіній з Латвії – 13:15.

Це срібло – третя поспіль особиста медаль Анни Максименко на юніорському Чемпіонаті Європи після золота у 2024 та 2025.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце