Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
44-річна Шебештьєн є дев'ятиразовою чемпіонкою Угорщини та брала участь у чотирьох Олімпіадах

В угорському фігурному катанні вибухнув гучний скандал

Чемпіонка Європи 2004 року та тренерка з фігурного катання угорцю Юлію Шебештьєн підозрюється у створенні загрози життю її неповнолітнім підопічним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Зазначається, що у 2023 році кілька осіб, які були батьками юних фігуристів, вимагали провести розслідування щодо методів тренувань Шебештьєн. Її звинуватили у психологічному та фізичному насильстві над дітьми.

Через два роки поліція завершила розслідування, виявивши ймовірні факти створення загрози життю неповнолітніх. Шебештьєн подала до прокуратури Будапешта скаргу на звинувачення, яку було відхилено як необґрунтовану.

За створення загрози життю неповнолітнього в Угорщині передбачено тюремне ув'язнення терміном від одного до п'яти років.

44-річна Шебештьєн є дев'ятиразовою чемпіонкою Угорщини та брала участь у чотирьох Олімпіадах.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

