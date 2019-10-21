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    У справі про расизм в скасованому матчі Кубка Англії вже заарештовані двоє підозрюваних

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    У справі про расизм в скасованому матчі Кубка Англії вже заарештовані двоє підозрюваних

    Двох чоловіків 23 і 26 років підозрюють в образах на расовому ґрунті при обтяжуючих обставинах

    Поліція провела перші арешти у справі про расистські вигуки в матчі 4-го відбіркового раунду Кубка Англії між командами «Харінга Боро» і «Йовіл Таун», який відбувся 19 жовтня і був скасований через поведінку уболівальників.

    Як повідомляє The Sun, правоохоронці заарештували двох чоловіків 23 і 26 років. Вони підозрюються в образах на расовому ґрунті при обтяжуючих обставинах.

    Нагадаємо, у другому таймі матчу між «Харінга Боро» і «Йовіл Таун» за рахунку 1:0 на користь гостей темношкірий воротар господарів Валері Дуглас Пажета почув расистські вигуки на свою адресу з боку виїзних фанатів.

    У відповідь на це його команда покинула поле, в результаті чого матч був скасований. Головний тренер «Харінга Боро» Том Лойзе заявив журналістам, що рішення про те, щоб гравців пішли з поля прийняв він.

    За його словами, фанатів намагалися заспокоїти і закликати до порядку, проте це не принесло плодів.

    Джерело: Чемпионат.com

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