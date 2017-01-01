У «Металісті» розраховують випередити «Дніпро-1» у турнірній таблиці

За словами директора харківського клубу, футболісти пройнялися завданням виходу у Першу лігу

У конференц-залі стадіону «Металіст» відбулася зустріч команди з уболівальниками. Під час заходу було підбито підсумки року, що минає, спортивний директор і головний тренер відзвітували про результати команди у першій частині чемпіонату Другої ліги, інформує офіційний сайт клубу. Першим слово взяв спортивний директор нашого клубу



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За словами директора харківського клубу, футболісти пройнялися завданням виходу у Першу лігу

У конференц-залі стадіону «Металіст» відбулася зустріч команди з уболівальниками.

Під час заходу було підбито підсумки року, що минає, спортивний директор і головний тренер відзвітували про результати команди у першій частині чемпіонату Другої ліги, інформує офіційний сайт клубу.

Першим слово взяв спортивний директор нашого клубу В'ячеслав Хруслов, який коротко охарактеризував перше півріччя сезону та поділився планами та очікуваннями від весняної частини чемпіонату.

«Усі хлопці пройнялися завданням виходу у Першу лігу. Я впевнений, ми надолужимо згаяне, і випередимо «Дніпро-1» у турнірній таблиці. Хочемо залишити кістяк команди», - сказав він.

Планами на передсезонну підготовку та подальші виступи команди поділився головний тренер «жовто-синіх» Олександр Іванов.

За його словами, головне – вже зараз планомірно готуватися і до весняної частини сезону, і в голові тримати Першу лігу.

«Що стосується зими, то цілеспрямовано до ігор чемпіонату ми почнемо готуватися 15 січня, збір плануємо провести у Туреччині у середині березня», - пояснив він.