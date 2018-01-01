У Москві за шахрайство затримали співзасновника донецького футбольного клубу «Металург»

Олега Мкртчана взято під варту до квітня нинішнього року

Басманний суд Москви взяв під варту до 5 квітня колишнього власника футбольного клубу «Кубань», співзасновника футбольного клубу «Металург» (Донецьк) і генерального директора другої за величиною металургійної корпорації України «Індустріальний союз Донбасу» Олега Мкртчана. Його звинувачують у шахрайстві в



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Олег Мкртчан

Олега Мкртчана взято під варту до квітня нинішнього року

Басманний суд Москви взяв під варту до 5 квітня колишнього власника футбольного клубу «Кубань», співзасновника футбольного клубу «Металург» (Донецьк) і генерального директора другої за величиною металургійної корпорації України «Індустріальний союз Донбасу» Олега Мкртчана.

Його звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі, повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, інформує ТАСС.

«Басманний суду 5 лютого обрав Мкртчану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 5 квітня, задовольнивши клопотання слідства», - сказала вона.

Суть пред'явлених звинувачень поки залишається невідомою.

Як зазначається на офіційному сайті корпорації, її було засновано у 1995 році у Донецьку і вона входить до числа найбільших компаній, що займають ключові позиції з виробництва сталі у Центральній і Східній Європі.

Зазначимо, що Мкртчан є співзасновником донецького «Металурга», який через війну на Донбасі у 2015 році був об’єднаний з кам’янською «Сталлю», яка, як і «Металург», фінансувалася концерном «ІСД».

У липні 2015 року було оголошено про банкрутство клубу. Натомість, «Сталь» продовжує виступи у Прем’єр-лізі України.