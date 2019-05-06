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    У Надаля виникли проблеми зі шлунком після вечері в одному з ресторанів Мадрида?

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    Рафаель Надаль отруївся рибою? - У Надаля виникли проблеми зі шлунком після вечері в одному з ресторанів Мадрида?
    Рафаель Надаль отруївся рибою?

    Раніше один з рибних ресторанів Мадрида опублікував фото візиту іспанського тенісиста

    Іспанський тенісист Рафаель Надаль переніс заплановану прес-конференцію на турнірі в Мадриді на сьогодні. Як повідомив у своєму Twitter британський журналіст Крістофер Клейрі, у спортсмена виникли проблеми зі шлунком.

    «У Рафаеля Надаля, за словами його команди, розлад шлунка. Він буде відновлюватися і відпочивати протягом дня», - написав журналіст.

    Раніше один з рибних ресторанів Мадрида опублікував фото візиту іспанського тенісиста.

    «Доброго ранку друзі! Приклад дисципліни, божевільної роботи і людських якостей: наш Рафаель Надаль і його відмінна команда. Спасибі за те, що прийшли і насолоджувалися нашою гостинністю», - такий коментар під фотографіями з Надалем залишили власники ресторану.

    Джерело: Чемпионат.com

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