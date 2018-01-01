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    У німецькій Бундеслізі відбулася тренерська відставка

    Шмідт очолив «Вольфсбург» у вересні минулого року
    Головний тренер «Вольфсбурга» Мартін Шмідт відправлений у відставку. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Зазначається, що причина криється в тиску, який чинився на швейцарця в зв'язку з останніми результатами команди. Ім'я нового головного тренера буде оголошено у вівторок після тренування Шмідт очолив
    • Сьогодні, 20:58
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    Мартін Шмідт. Фото: Reuters
    Мартін Шмідт. Фото: Reuters

    Шмідт очолив «Вольфсбург» у вересні минулого року

    Головний тренер «Вольфсбурга» Мартін Шмідт відправлений у відставку.

    Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

    Зазначається, що причина криється в тиску, який чинився на швейцарця в зв'язку з останніми результатами команди.

    Ім'я нового головного тренера буде оголошено у вівторок після тренування

    Шмідт очолив «Вольфсбург» у вересні минулого року після відходу з «Майнца».

    У 22 матчах під керівництвом 50-річного фахівця «вовки» здобули п'ять перемог при 11 нічиїх і шести поразках.

    Після 23 турів «Вольфсбург» займає 14-е місце в чемпіонаті Німеччини.

    В активі команди 24 очки.

    Джерело: MatchDay

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