У німецькій Бундеслізі відбулася тренерська відставка
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Шмідт очолив «Вольфсбург» у вересні минулого року
Головний тренер «Вольфсбурга» Мартін Шмідт відправлений у відставку.
Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Зазначається, що причина криється в тиску, який чинився на швейцарця в зв'язку з останніми результатами команди.
Ім'я нового головного тренера буде оголошено у вівторок після тренування
Шмідт очолив «Вольфсбург» у вересні минулого року після відходу з «Майнца».
У 22 матчах під керівництвом 50-річного фахівця «вовки» здобули п'ять перемог при 11 нічиїх і шести поразках.
Після 23 турів «Вольфсбург» займає 14-е місце в чемпіонаті Німеччини.
В активі команди 24 очки.
Alle Informationen zum Rücktritt von Martin Schmidt gibt es hier https://t.co/KnnhjUTTzt #VfLWolfsburg pic.twitter.com/L94SiW8k1h— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19 февраля 2018 г.
Джерело: MatchDay