У поєдинку Суперліги «Черкаські Мавпи» на виїзді здолали МБК «Миколаїв»

Черкасці програли першу чверть, але наступні залишилися за ними

Дебют матчу залишився за господарями, які на перших хвилинах оформили ривок 10:2. Завдяки успішній грі на початку першої чверті «корабели» виграли 10-хвилинку, однак «Мавпи» зуміли оговтатися ще під час стартової чверті, а вже у другій чверті вийти в лідери. Вдалий відрізок у середині другої 10-хвилинки закінчився тим, що



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Фото ФБУ

Черкасці програли першу чверть, але наступні залишилися за ними

Дебют матчу залишився за господарями, які на перших хвилинах оформили ривок 10:2. Завдяки успішній грі на початку першої чверті «корабели» виграли 10-хвилинку, однак «Мавпи» зуміли оговтатися ще під час стартової чверті, а вже у другій чверті вийти в лідери.

Вдалий відрізок у середині другої 10-хвилинки закінчився тим, що на велику перерву підопічні Міхельсона пішли, маючи за плечима два очки переваги, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У третій чверті команди обмінялися міні-ривками: спочатку господарі ненадовго вийшли вперед, після чого вже «Мавпи» скористалися невдалим відрізком «корабелів» у захисті, повернувши собі перевагу.

Після рівної першої половини заключної чверті гості зуміли повернути собі лідерство – на цей раз остаточно. Обидві команди на тлі нервової гри допускали безліч втрат, проте «Мавпи» зуміли зібратися та краще провести заключні хвилини, завдяки чому і виграли матч.

МБК «Миколаїв» – «Черкаські Мавпи» – 76:84 (26:20, 17:25, 22:23 11:16)

«Миколаїв»: Носков - 15, Кушніров - 13 + 6 підбирань, Онуфрієв - 11.

«Черкаські Мавпи»: Девіс - 15 + 7 підбирань, Кобець - 15, Беллфілд 13, Липовцев - 13, Конєв - 11 + 8 підбирань.