У Росії вимкнули гімн США на чемпіонаті світу-2018 з хокею

Організатори вимкнули гімн США, а російські вболівальники в тиші стали скандувати «Росія, Росія!»

У чвертьфіналі турніру, що триває у російських містах Челябінську та Магнітогорську, юніорська збірна США, діючий чемпіон світу з хокею у віковій категорії U-18 вибила команду Росії з битви за медалі. 5:1 (чотири голи в кінцівці зустрічі) – такі невтішні цифри на табло могли спостерігати 7500 уболівальників на трибунах і ще сотні тисяч



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Збірна США співає гімн

Організатори вимкнули гімн США, а російські вболівальники в тиші стали скандувати «Росія, Росія!»

У чвертьфіналі турніру, що триває у російських містах Челябінську та Магнітогорську, юніорська збірна США, діючий чемпіон світу з хокею у віковій категорії U-18 вибила команду Росії з битви за медалі.

5:1 (чотири голи в кінцівці зустрічі) – такі невтішні цифри на табло могли спостерігати 7500 уболівальників на трибунах і ще сотні тисяч біля екранів телевізорів. Матчі домашнього турніру, до речі, транслювалися в Росії по федеральному каналу.

Після гри американці і росіяни вишикувалися в центрі майданчика, прапор США став підніматися до склепіння арени, а з колонок залунала незрозуміла какофонія з гімну США і, здається, Словаччини. Втім, можливо, це був якийсь інший гімн.

Головний тренер американців стояв, приклавши руку до серця, слухав і навряд чи щось розумів, але стримувався. У підсумку організатори вимкнули гімн, а російські вболівальники в тиші стали скандувати «Росія, Росія!». Та американські юні хокеїсти не розгубилися і продовжили співати свій гімн, незважаючи ні на що.

Додамо, що американці в цілому відреагували на дану ситуацію спокійно. Оргкомітет та Федерація хокею Росії принесли офіційні вибачення збірній США. Американці вибачення прийняли і сказали, що нічого страшного.

Джерело: championat.com