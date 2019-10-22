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    Ще два російські біатлоністи можуть отримати українське громадянство

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    Біатлон - Ще два російські біатлоністи можуть отримати українське громадянство
    Біатлон
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    Наразі росіяни перебувають в українській збірній на перегляді

    Ще два російські біатлоністи можуть отримати українське громадянство та виступати за нашу збірну. Наразі вони перебувають на перегляді в українській команді.

    Про це на каналі в YouTube повідомив російський біатлонний експерт Алєксандр Круглов. При цьому він не називає імена росіян.

    «Знаю, що один з хлопців уже виступав інкогніто на чемпіонаті України і відверто не вразив там. Також у нього можуть бути додаткові складнощі, оскільки кілька років тому він був на зборах у Криму», - зазначив Круглов.

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    Нагадаємо, Росія ще на початку 2014 року окупувала та анексувала український Крим, а потім окупувала частину Донбасу, цинічно заперечуючи свою причетність. З того часу від російської збройної агресії загинули понад 13000 громадян України.

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