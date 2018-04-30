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    У Салаха виник конфлікт з Єгипетською футбольною федерацією

    Зображення футболіста незаконно використали на літаку
    Форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах став учасником конфлікту з Єгипетською футбольною асоціацією. Конфронтація між сторонами виникла через те, що зображення футболіста використовували на лівреї літака EgyptAir, що перевозить гравців збірної Єгипту, повідомляє Ahram. Звинувачення на адресу перевізника надав агент єгипетської зірки Рамі
    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка
    Мохаммед Салах. Фото Getty Images Sport
    Мохаммед Салах. Фото Getty Images Sport

    Зображення футболіста незаконно використали на літаку

    Форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах став учасником конфлікту з Єгипетською футбольною асоціацією.

    Конфронтація між сторонами виникла через те, що зображення футболіста використовували на лівреї літака EgyptAir, що перевозить гравців збірної Єгипту, повідомляє Ahram.

    Звинувачення на адресу перевізника надав агент єгипетської зірки Рамі Аббас, зазначивши, що футбольні чиновники не мають права безкоштовно використовувати зображення Салаха.

    В асоціації поведінку Аббаса назвали «непристойною», передає sportbox.ru.

    «Я дуже засмучений тим, що ситуація набула такого продовження. Сподівався, що переговори пройдуть інакше», - написав Салах у своєму Twitter.

    «Ми постараємося знайти рішення. Спасибі всім за підтримку», - додав він.

    У поточному сезоні Салаха визнали найкращим гравцем в Англії. Єгиптянин провів 34 матчі в АПЛ і забив 31 гол.

    Нагадаємо, у Росії запропонували не дати візу Салаху, щоб той не приїхав на Чемпіонат світу-2018.

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