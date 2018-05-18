У світ вийшла книга, присвячена історії національної збірної України з хокею

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Фото ФХУ

Присвячена книга історіографії виступів збірної команди України

У травні 2018 року у видавництві «Статус» (Запоріжжя) побачила світ нова книга «Національна збірна України на чемпіонатах світу 1993-2018 (цифри, факти, коментарі)».

Присвячена книга історіографії виступів української головної команди країни на світових першостях, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Автором книги є знаменитий вітчизняний хокейний історик Віктор Жалій. До цього автор видав книги присвячені історії київського «Сокола», харківського «Динамо», а також ряд тематичних фото-збірок.

«Минуло вже понад чверть століття, як національна збірна України з хокею з шайбою дебютувала на міжнародній арені. На жаль, в останні роки вона рідко радує своїх шанувальників успіхами на світових форумах. Тому автори книги вирішили нагадати, що так було далеко не завжди. Адже свого часу Україна не один сезон була представлена в еліті світового хокею», - йдеться у повідомленні на сайті ФХУ.

«Жовто-синя» дружина нерідко на рівних боролася з командами багатьох провідних хокейних держав. У вболівальників зі стажем ще збереглися в пам'яті яскраві перипетії льодових битв українців з американцями, канадцями, росіянами... Дуже хочеться вірити, що історія незабаром зможе повторитися, і український хокей все ж відродить свої славні традиції», - додається.

У даному виданні представлена інформація про виступи національної збірної України на чемпіонатах світу у період з 1993 по 2018 рр.

Детально викладено хід подій кожного турніру, наведена різна статистична інформація, яка складена за офіційними протоколами матчів.

Книга також містить велику кількість фотографій, багато з яких публікуються вперше.