  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У «Волині» планують перевіряти всіх гравців на детекторі брехні

    Окрім того, футбольний клуб з Луцька провів чистку через підозри у договірних матчах
    «Волинь» взимку істотно освіжила склад. Причина перестановок у команді Віктора Богатиря – підозра, що футболісти брали участь у матчах з фіксованим результатом. «Дивилися по критеріях, як були зіграні ці матчі. Є матчі, які викликають у мене деякі підозри. Вони програвалися з рахунком на кшталт 3:4. А якщо є сумніви, то
    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка
    ФК &laquo;Волинь&raquo;
    ФК «Волинь»

    Окрім того, футбольний клуб з Луцька провів чистку через підозри у договірних матчах

    «Волинь» взимку істотно освіжила склад.

    Причина перестановок у команді Віктора Богатиря – підозра, що футболісти брали участь у матчах з фіксованим результатом.

    «Дивилися по критеріях, як були зіграні ці матчі. Є матчі, які викликають у мене деякі підозри. Вони програвалися з рахунком на кшталт 3:4. А якщо є сумніви, то вже людині не зможеш так довіряти. Тому ми з гравцями розірвали контракти, спокійно їх відпустили», - сказав сам тренер.

    «Знаєте, коли бачиш, що рахунки у матчах якісь незрозумілі, а три м'ячі пропускаються наприкінці, це викликає підозри. Не можу стверджувати напевно, але якось боротися з цим треба», - сказав каналу «Футбол 1» Богатир.

    На запитання, чи буде клуб вести з цим жорстку боротьбу, наставник відповів ствердно.

    «Ми запропонували поставити детектор брехні та перевіряти хоч щовечора. Я готовий у тому числі. Ми спокійно поспілкувалися з Віталієм Кварцяним. Він сказав, щоб ми займалися командою. Жодних розбіжностей немає», - підсумував він.

    Джерело: Террикон

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ