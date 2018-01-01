У «Волині» планують перевіряти всіх гравців на детекторі брехні

Окрім того, футбольний клуб з Луцька провів чистку через підозри у договірних матчах

«Волинь» взимку істотно освіжила склад. Причина перестановок у команді Віктора Богатиря – підозра, що футболісти брали участь у матчах з фіксованим результатом. «Дивилися по критеріях, як були зіграні ці матчі. Є матчі, які викликають у мене деякі підозри. Вони програвалися з рахунком на кшталт 3:4. А якщо є сумніви, то



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ФК «Волинь»

Окрім того, футбольний клуб з Луцька провів чистку через підозри у договірних матчах

«Волинь» взимку істотно освіжила склад.

Причина перестановок у команді Віктора Богатиря – підозра, що футболісти брали участь у матчах з фіксованим результатом.

«Дивилися по критеріях, як були зіграні ці матчі. Є матчі, які викликають у мене деякі підозри. Вони програвалися з рахунком на кшталт 3:4. А якщо є сумніви, то вже людині не зможеш так довіряти. Тому ми з гравцями розірвали контракти, спокійно їх відпустили», - сказав сам тренер.

«Знаєте, коли бачиш, що рахунки у матчах якісь незрозумілі, а три м'ячі пропускаються наприкінці, це викликає підозри. Не можу стверджувати напевно, але якось боротися з цим треба», - сказав каналу «Футбол 1» Богатир.

На запитання, чи буде клуб вести з цим жорстку боротьбу, наставник відповів ствердно.

«Ми запропонували поставити детектор брехні та перевіряти хоч щовечора. Я готовий у тому числі. Ми спокійно поспілкувалися з Віталієм Кварцяним. Він сказав, щоб ми займалися командою. Жодних розбіжностей немає», - підсумував він.

Джерело: Террикон