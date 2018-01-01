У юнацьку збірну України викликали футболіста з чемпіонату Іспанії

Олексій Хахльов з «Алавесу» прибув на збір команди, а також візьме участь у товариських матчах проти Греції

Під час підготовки до елітного раунду чемпіонату Європи 2018 року юнацька збірна України U-19 з футболу проведе два товариські матчі з греками. У команди (футболісти 1999 року народження) почався п'ятиденний збір, під час якого «синьо-жовті» проведуть два виїзні спаринги (20 та 22 лютого), інформує офіційний сайт Федерації футболу



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Олександр Петраков. Фото ФФУ

Олексій Хахльов з «Алавесу» прибув на збір команди, а також візьме участь у товариських матчах проти Греції

Під час підготовки до елітного раунду чемпіонату Європи 2018 року юнацька збірна України U-19 з футболу проведе два товариські матчі з греками.

У команди (футболісти 1999 року народження) почався п'ятиденний збір, під час якого «синьо-жовті» проведуть два виїзні спаринги (20 та 22 лютого), інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У цих матчах головний тренер команди Олександр Петраков розраховує на наступних виконавців:

воротарі: Владислав Кучерук («Динамо»), Андрій Кожухар («Чорноморець»);

захисники: Олександр Авраменко, Тимофій Сухар (обидва - «Зоря»), Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва - «Шахтар»), Віталій Миколенко («Динамо»), Олег Веремієнко («Карпати»), Ігор Снурніцин («Олімпік»), Олександр Сафронов («Дніпро-1»);

півзахисники: Олексій Хахльов («Алавес» Іспанія), Олексій Кащук («Шахтар»), Сергій Булеца («Динамо»), Микола Мусолітін («Чорноморець»), Кирило Дришлюк («Зірка»), Олександр Бєляєв («Дніпро-1»);

нападники: Юрій Козиренко («Динамо»), Андрій Кулаков («Шахтар»), Андрій Ременюк («Карпати»), Владислав Супряга («Дніпро-1»).

Зазначимо присутність у таборі вихованця київського «Динамо» Олексія Хахльова, який нині представляє іспанський «Алавес».

Це перша й остання репетиція «синьо-жовтих» перед еліт-раундом.

За вихід до фінальної частини чемпіонату Європи збірна України позмагається з командами Румунії, Швеції та Сербії. Ці поєдинки відбудуться у Румунії наприкінці березня.

У фінальну частину Євро-2018 потрапить тільки переможець групи.