У «Зірці» підтвердили, що захисник команди може перебратися у клуб з Ліги чемпіонів

Очевидно, мова йде про московський ЦСКА, хоча точна назва клуб не оголошується

Роман Монарьов розповів про трансферну політику кропивницької «Зірки». Зокрема, в ефірі телеканалу «Футбол 1» він прокоментував і можливий перехід француза Пепе Сесе: «Ми не просто омолодилися, не просто ми є однією з наймолодших команд не тільки в Україні, але і в Європі. Ми вибрали такий напрямок, щоб усі гравці,



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Пепе (у центрі). Фото ТК «Футбол 1 / 2»

Очевидно, мова йде про московський ЦСКА, хоча точна назва клуб не оголошується

Роман Монарьов розповів про трансферну політику кропивницької «Зірки».

Зокрема, в ефірі телеканалу «Футбол 1» він прокоментував і можливий перехід француза Пепе Сесе:

«Ми не просто омолодилися, не просто ми є однією з наймолодших команд не тільки в Україні, але і в Європі. Ми вибрали такий напрямок, щоб усі гравці, отримуючи ігрову практику та можливість проявити себе на рівні Прем'єр-ліги, отримували пропозиції і цікавили більш фінансово сильні клуби», - сказав він.

«Таким чином ми звертаємо на себе увагу як на команду. Ми, як донор, можна сказати, команда, яка готує ці кадри», - додав Монарьов.

«Справді, у Сесе є пропозиція, я не буду конкретизувати клуб, так як це прохання самого футболіста. Але є офіційна пропозиція, і футболіст поїде на перший зимовий збір з командою, яка брала участь у груповому етапі Ліги чемпіонів», - підсумував він.

Нагадаємо, була інформація, що французький захисник «Зірки» близький до переходу в російський клуб.