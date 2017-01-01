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    У «Зірці» підтвердили, що захисник команди може перебратися у клуб з Ліги чемпіонів

    Очевидно, мова йде про московський ЦСКА, хоча точна назва клуб не оголошується
    Роман Монарьов розповів про трансферну політику кропивницької «Зірки». Зокрема, в ефірі телеканалу «Футбол 1» він прокоментував і можливий перехід француза Пепе Сесе: «Ми не просто омолодилися, не просто ми є однією з наймолодших команд не тільки в Україні, але і в Європі. Ми вибрали такий напрямок, щоб усі гравці,
    • 20 Грудня, 22:29
    • Розсилка
    Пепе (у центрі). Фото ТК &laquo;Футбол 1 / 2&raquo;
    Пепе (у центрі). Фото ТК «Футбол 1 / 2»

    Очевидно, мова йде про московський ЦСКА, хоча точна назва клуб не оголошується

    Роман Монарьов розповів про трансферну політику кропивницької «Зірки».

    Зокрема, в ефірі телеканалу «Футбол 1» він прокоментував і можливий перехід француза Пепе Сесе:

    «Ми не просто омолодилися, не просто ми є однією з наймолодших команд не тільки в Україні, але і в Європі. Ми вибрали такий напрямок, щоб усі гравці, отримуючи ігрову практику та можливість проявити себе на рівні Прем'єр-ліги, отримували пропозиції і цікавили більш фінансово сильні клуби», - сказав він.

    «Таким чином ми звертаємо на себе увагу як на команду. Ми, як донор, можна сказати, команда, яка готує ці кадри», - додав Монарьов.

    «Справді, у Сесе є пропозиція, я не буду конкретизувати клуб, так як це прохання самого футболіста. Але є офіційна пропозиція, і футболіст поїде на перший зимовий збір з командою, яка брала участь у груповому етапі Ліги чемпіонів», - підсумував він.

    Нагадаємо, була інформація, що французький захисник «Зірки» близький до переходу в російський клуб.

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