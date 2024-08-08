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Олімпіада. Росіяни влаштували істерику через сенсаційний провал своїх веслувальників

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Олімпіада. Росіяни влаштували істерику через сенсаційний провал своїх веслувальників
Росіяни Захар Петров та Олексій Коровашков – невдахи Олімпіади у Парижі

«Нейтральні» Петров і Коровашков посіли лише четверте місце та залишилися без нагород Олімпіади

Сьогодні, 8 серпня, відбувся олімпійський фінал серед чоловіків у каное-двійках на 500 метрів.

До фіналу з найкращим часом пробився екіпаж «нейтральних» росіян Захара Петрова та Олексія Коровашкова. Тобто, росіяни були претендентами не лише на нагороди, а й, навіть, на олімпійське золото.

На початку фіналу нейтрали були серед лідерів. Але потім почали поступово втрачати шанси на нагороди. Це спровокувало справжню істерику їхніх вболівальників. Росіяни голосно кричали, щоб підтримати своїх веслувальників. Та це не допомогло.

У підсумку, Петров і Коровашков посіли лише четверте місце та залишилися без нагород Олімпіади.

Золото завоювали китайці Лю Хао та Цзі Бовень. Другими стали італійці Габріеле Казадеї та Карло Таккіні. Бронза в іспанців Хоана Морено та Дієго Домінгеса.

Нагадаємо, очільник Міжнародної федерації боротьби Ненад Лалович у своєму інтерв'ю одному з російських пропагандистських ресурсів заявив, що шкодує, що на Олімпіаді будуть відсутні борці з РФ.

До слова, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: росія Олімпіада веслування на байдарках і каное олімпійські ігри

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