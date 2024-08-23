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Українка Марина Кирик стала чемпіонкою світу з акватлону (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українка Марина Кирик стала чемпіонкою світу з акватлону (фото)
Українська триатлоністка Марина Кирик є майстром спорту України з плавання
фото: triathlon.org/World Triathlon

Акватлон проходив у форматі «біг-плавання-біг», де заплив у морі на 1 км чергувався з бігом на 2,5 км

Українська спортсменка Марина Кирик стала чемпіонкою світу з акватлону. Вона перемогла двох австралійок, здобувши перше місце. Про це повідомляє World Triathlon.

«Сонце було чудовим. Я дуже щаслива. Я не очікувала цього перед забігом, оскільки я вперше брала участь у такому форматі – біг-плавання-біг – тому перед забігом я була дуже схвильована і не знала, чого очікувати, але мені сподобалося. Я зробила все, що могла, і дуже рада перемозі», – сказала вона на фініші.

Марина Кирик фінішує
Марина Кирик фінішує
фото: triathlon.org/World Triathlon

Акватлон проходив у форматі «біг-плавання-біг», де заплив у морі на 1 км чергувався з бігом на 2,5 км. У першому запливі Кирик лідирувала. Вона показала час 8:21 і увійшла до групи Т1 першою, а австралійка Келсі Мітчелл дихала їй у спину. Чудовий перехід дозволив австралійка Клер Спікнелл вирватися вперед, коли група з п'яти спортсменок спустилася до пляжу.

Саме у воді Кирик домінувала. Вона відірвалася від своїх колег-лідерів і відкрила 20-секундний відрив з результатом 12:58. Спікнелл була наступною з результатом 13:18. Після того, як лідерство було забезпечено, для Кирик було простою справою провести чистий фінальний забіг, що вона і зробила.

Мітчелл довелося відновлюватися після трохи повільнішого запливу, і вона тримала Спікнелл під прицілом. У боротьбі двох австралійок Мітчелл показала найкращий результат – 8:42, що приблизно на три секунди швидше, ніж у Кирик. Однак цього виявилося недостатньо. Спікнелл втрималася і здобула срібну медаль. Після забігу Мітчелл була дискваліфікована. Вона отримала штраф за те, що одягла шапочку для плавання до прибуття в Т1 і не відбула його до кінця запливу. В результаті австралійка Клара Муні піднялася на третє місце і отримала бронзову медаль.

Марина Кирик (по центру) та дві австралійки
Марина Кирик (по центру) та дві австралійки
фото: triathlon.org/World Triathlon
Українка Марина Кирик стала чемпіонкою світу з акватлону (фото) фото 1

Нагадаємо, українська триатлоністка Марина Кирик є майстром спорту України з плавання. Багаторазова чемпіонка і призерка чемпіонатів України з плавання в басейні та на відкритій воді.

Зокрема, Кирик бронзова призерка Чемпіонату світу з акватлону та срібна призерка чемпіонату Європи з акватлону. Крім того, спортсменка, багаторазова призерка чемпіонатів та кубків України з триатлону, чемпіонка України з триатлону в естафетах мікс, учасниця кубків світу і Європи, Азії та Америки з триатлону.

Також Кирик є учасницею збірної команди України з триатлону від 2021 і по теперішній час.

Теги: спорт плавання легка атлетика

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