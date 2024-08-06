Олімпійська куниця. Прокуратура знайшла «винуватицю» пошкодження кабелів у фан-зоні змагань

Тепер кабель перекладуть в інше місце, щоб уникнути нових пошкоджень

Прокуратура Парижа знайшла винуватця пошкодження оптоволоконних кабелів, які забезпечують роботу фан-зони Олімпіади. Внаслідок пошкоджень трансляція на великому екрані неодноразово переривалася, а поліція відкрила розслідування за кількома статтями, не виключивши, що відповідальність лежить на «злочинному угрупованні». Після аналізу зйомок із камер відеоспостереження правоохоронці поклали провину на куницю.

За даними французьких ЗМІ, після початку Олімпійських ігор трансляція на великому екрані у Венсенському лісі (там розташована одна із фан-зон) кілька разів переривалася через пошкодження кабелю. Поліція відкрила розслідування за двома статтями: «заподіяння шкоди» державній власності та «порушення роботи систем автоматизованої обробки даних». Сигналізація, встановлена біля фан-зони, при цьому не спрацювала.

Після аналізу кадрів системи відеоспостереження з'ясувалося, що кабель уночі тричі перегризла куниця. Їй вдалося пошкодити оптоволокно у восьми місцях.

Тепер кабель перекладуть в інше місце, щоб уникнути нових пошкоджень.

Французькі видання використали інцидент як привід для численних жартів. Щоденна газета «20 minutes» написала, що куниця «напевно була політичним прихильником лівих».

Нагадаємо, кенійській бігунці Фейт Кіп'єгон судді повернули срібну медаль Олімпіади-2024 у Парижі.

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