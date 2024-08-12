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Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
Російський журналіст з прапором країни-агресорки у Парижі
фото: «Спорт-Експрес»

Прапор РФ з'явився на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади 

Журналіст російського пропагандистського видання «Спорт-Експрес» вивісив прапор Росії у день закриття Олімпійських ігор у Парижі.

Журналіст російського спортивного видання розгорнув прапор Росії на Ейфелевій вежі,  у той момент, коли до неї підбігали учасниці жіночого марафону.

«В олімпійській столиці мають знати, що росіяни у світовому спорті є і їх неможливо скасувати», – так пояснили мвій вчинок російські журналісти. 

Нагадаємо, МОК допустив до Олімпіади 15 нейтральних спортсменів з російським паспортом. Вони здобули одну нагороду – Мірра Андрєєва і Діана Шнайдер завоювали срібло у парному розряді тенісного турніру.

На Олімпіаді діяла повна заборона на всю російську символіку.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900.

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Теги: Олімпіада росіяни олімпійські ігри

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